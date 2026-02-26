Pese a reportes de trihalometanos por encima del límite, para MSP el agua es "absolutamente potable y segura"

"La situación del agua es absolutamente potable y segura", remarcó este jueves en rueda de prensa la directora general de Salud, Fernanda Nozar, tras ser consultada por los valores de trihalometanos (THM) por encima del límite máximo nacional que reportaron OSE y la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea), tal como informó El País este miércoles.

Los THM son compuestos químicos asociados a la desinfección del agua con cloro para que esta sea apta para el consumo. Estos se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos que están en el agua, como pueden ser materia orgánica o bromuros, explicó OSE.

Este parámetro se expresa como un índice, que surge de la suma de cuatro componentes, que son el bromoformo, el bromodiclorometano (BDCM), el cloroformo y el dibromoclorometano (DBCM). El valor “aceptable” de THM debe ser menor o igual a uno, de acuerdo a la normativa nacional.

El límite o “valor máximo permitido” (VMP) del THM, como de otros parámetros, tales como cloruro y sodio, están definidos por la norma técnica UNIT 833/2008, de “requisitos” de agua potable, a partir del decreto 375/011 del Poder Ejecutivo.

“Revisamos todo, las condiciones santarias son las ideales. Las condiciones del agua potable están para el consumo humano”, remarcó Nozar esta tarde en rueda de prensa tras una conferencia de prensa por la situación de gripe aviar, y luego de una reunión "periódica" con OSE.

“El agua es potable y se puede tomar de la canilla. Después cada uno tiene sus costumbres o posibilidades. Agua con filtro, agua con gas, agua comprada, pero el agua de la canilla de OSE se puede tomar”, agregó Nozar.

"Yo tomo agua de OSE con un filtro", respondió más temprano la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ante la pregunta del periodista Leonardo Sarro, quien consignó la rueda de prensa.

Consultada sobre si la situación citada de los trihalometanos preocupa al MSP, Nozar retrucó que “no”, sino las “condicionantes habituales de seguimiento en conjunto con OSE de la calidad del agua que realizamos habitualmente”, agregó.

La jerarca dijo que los trihalometanos "se denominan a múltiples compuestos orgánicos que se generan", y "cada uno se estudia si tiene afectación en la salud humana o no y ninguno de ellos tiene un nivel que supere los umbrales".

"Estamos muy lejos de eso. Tenemos que desandar la alarma por el agua, que está absolutamente en rangos normales", dijo pese a que mediciones de OSE y Ursea por encima de los límites nacionales. "No quita igual la vigilancia que es diaria", acotó.

"No estamos en un contexto especial. Estamos en una circunstancia habitual, de todos los veranos, muchas veces vinculado con la temperatura", dijo Nozar sobre los trihalometanos, tras una conferencia sobre el avance de la gripe aviar en Uruguay.

"Los trihalometanos se producen en el proceso de desinfección, y hay múltiples determinantes que pueden variar la cantidad de trihalometanos globalmente que se forman", explicó la directora general de la salud.

Los compuestos se miden porque "hay niveles pautados normales". Uruguay, puntualizó, "tiene umbrales que son más bajos aún que los recomendados por la OMS". "Quiere decir que estamos en rango de seguridad. En ese sentido, quiero transmitir que la potabilización está en condiciones adecuadas y la seguridad del consumo, también", agregó.

No obstante, las "Directrices para la calidad del agua potable" de la OMS, de 2022, indica que "la suma de la relación entre la concentración de cada uno y su respectivo valor guía no debe exceder 1", tal como contempla la normativa uruguaya.

Danilo Ríos, exgerente general de OSE entre 2006 y 2015 y exdirector de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo de 2015 a 2018 y docente del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia) de la Facultad de Ingeniería (Udelar), publicó un informe en junio de 2023 sobre los THM.

Por un lado, marcó que el límite local del cloroformo es de 150 microgramos por litro (mg/l), más exigente que el límite de la guia de OMS citada, de 300 mg/l. Y además destacó que, "en general, los VMP de cada THM son menos restrictivos que el índice, por lo que las desviaciones a la disposición se dan principalmente debido a este parámetro", en alusión a superar el límite de 1.

Nozar dijo que hace un año se hacía de manera "mensual" el seguimiento, y a partir de "mejoras" en el monitoreo de cuestiones ambientales, como el agua, "se hace de manera diaria habitualmente". "Tenemos más que seguridades en el consumo de agua potable en Uruguay", acotó.

OSE aumentó este mes el trasvase de agua bruta desde aguas abajo de la presa en Aguas Corrientes para mantener las reservas de agua dulce en Paso Severino. Esto generó una suba de los bromuros en el agua bruta, “obteniendo actualmente valores del índice de THM por encima del valor máximo permitido”, agregó el informe de la empresa pública.

Alexandra Sixto, directora de la Unidad de Análisis de Agua (UAA) de la Facultad de Química, encargada de hacer los estudios para la Ursea, dijo a El País que el VMP para los trihalometanos es 1. “Como el riesgo es en la exposición crónica, un incumplimiento aislado no hace que no sea segura, pero el requisito si no es menor o igual a 1 no se cumple”, agregó.

"Los daños a la salud que podrían ocasionar los THM son de carácter crónico. Esto significa que la ingesta continua de agua con concentraciones elevadas de THM durante períodos prolongados (mínimo de 15 a 20 años), o la exposición a través de otros métodos como la inhalación de vapores de agua y la absorción dérmica, aumenta la probabilidad de contraer determinadas enfermedades", marcó Ríos, en el informe citado de 2023.

El decreto 375/11, citado, define el agua potable como aquella "apta para consumo humano, que no represente riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que no genere rechazo por parte del mismo".

La OMS definió que el agua segura es aquella que "no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda la vida, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida".

El País consultó, sin éxito, al presidente de OSE, Pablo Ferreri, si el agua que no cumple con un parámetro de la normativa local de potabilidad, se puede considerar potable; así como si el agua que no cumple la norma por tener contaminantes de efecto crónico como los THM, es segura.