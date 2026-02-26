La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró este jueves que se están analizando la situación del agua potable en Montevideo y que en la jornada se desarrolla una reunión entre técnicos de su cartera, del Ministerio de Ambiente y de OSE luego de que El País divulgara este miércoles que el nivel de trihalometanos en el agua que distribuye OSE en la capital ha estado por encima de lo normal en las últimas semanas.

"En este momento hay una reunión", dijo en rueda de prensa, aunque agregó que no daría información "hasta que no tenga las conclusiones adecuadas". Los participantes son integrantes de OSE, Ambiente y la Dirección General de Salud.

"Yo cuando opino es cunado tengo la evidencia clarísima. Siempre nos preocupa cualquier cosa que puede poner en riesgo y nosotros nos regimos por las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a la potabilidad que pueda tener siempre el agua en nuestro país", apuntó la ministra.

Lustemberg estimó que "por ahora" el asunto no es grave, aunque prefiere esperar al término de la reunión de técnicos. "Yo tomo agua de OSE con un filtro", respondió ante la pregunta del periodista Leonardo Sarro, quien consignó la rueda de prensa.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública. Foto: Ignacio Sánchez

THM con valores por encima de los normal en el agua de Montevideo

Los niveles de trihalometanos (THM) del agua de Montevideo se ubican por encima del valor máximo permitido a nivel nacional, de acuerdo a lo reportado tanto por OSE como por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en las últimas semanas.

Los THM son compuestos químicos asociados a la desinfección del agua con cloro para que esta sea apta para el consumo. Estos se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos que están en el agua, como pueden ser materia orgánica o bromuros, explicó OSE en un reciente informe de su impacto, al que accedió El País.

Este parámetro se expresa como un índice, que surge de la suma de cuatro componentes, que son el bromoformo, el bromodiclorometano (BDCM), el cloroformo y el dibromoclorometano (DBCM). El valor “aceptable” de THM debe ser menor o igual a uno, de acuerdo a la normativa nacional.

Los niveles de THM, que se miden desde 2011 a nivel local, generaron una polémica en 2023, durante la histórica sequía, cuando se elevó el máximo permitido de uno a cinco.

Sequía en la represa de Paso Severino. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais.

El informe de OSE indica que entre el 11 de abril y el 22 de noviembre del año pasado se reportó una muestra con THM superior al límite (1,2) de 88 analizadas. Desde esa fecha hubo un aumento de los eventos por encima del límite permitido. Ante la falta de lluvias y para “resguardar” las reservas de agua, OSE aumentó en enero el caudal de bombeo en Aguas Corrientes. Esto generó un “aumento” de la concentración de bromuros en el agua bruta, con niveles de THM desde 1,1 a 1,5 en cuatro muestras, de cinco analizadas, entre el 1 y el 9 de enero.

El 20 de enero aumentaron los índices de THM, llegando en un punto de muestra, que no se detalló, a 2,2, más del doble del límite. Los eventos de THM también se reportaron días después. El 3 de febrero OSE analizó muestras de dos puntos analizados por Ursea, en Carlos A. López y Teodoro Fells (Manga) y el Hospital Vilardebó, que arrojaron 1,4 y 1,6 de THM, respectivamente, por encima del límite.

“Esta situación podrá mantenerse hasta tanto se registren precipitaciones significativas en la cuenca del río Santa Lucía”, añadió el informe, aludiendo al déficit hídrico que se arrastra desde hace siete meses en el sur del país.

Por otro lado, a nivel de Ursea, los recientes muestreos arrojaron un incremento de los niveles de THM en pocas semanas. En las muestras del 26 de enero se reportó 1,8 THM en el Hospital Vilardebó, y 2 en el mismo punto de Manga citado. Mientras que al 11 de febrero las muestras de THM "no conformes" pasaron de dos a 10, la totalidad de puntos evaluados.