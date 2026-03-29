El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. En principio, la advertencia se extiende hasta las 11:00 hs.

"Frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indicó el instituto.

Localidades afectadas por la alerta amarilla:

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, El Semillero, Estanzuela, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Alerta amarilla para este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Inumet/Google.

Lavalleja: Estación Solís, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

San José: Todo el departamento.

Sisetma de tormentas ingresa a Uruguay este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: redar Meteored.

Anuncian aumento de temperatura con máximas de hasta 30° en Montevideo

En cuanto a la temperatura, irá subiendo. Según Inumet, se prevé que la máxima sea de 29° el lunes y 30° el martes.

También el especialista Mario Bidegain había explicado en su cuenta de X que habría anomalías de temperaturas en los próximos días. Por ejemplo mostró un pronóstico que indica que entre el 30 de marzo y el 6 de abril, es decir, durante toda la Semana de Turismo, habrá "fuertes desvíos positivos de temperaturas" con máximas entre tres y seis grados por encima del valor normal.

Tomando otro modelo, mencionó el período que va desde este jueves 26 de marzo hasta el lunes 6 de abril, y también manejó "fuertes desvíos positivos" de temperatura con valores entre ocho y 12 grados por encima de lo esperado.

Días atrás el meteorólogo José Serra había adelantado a El País que el pronóstico para los próximos días incluía un aumento de temperatura. Indicó también que este viernes tendrá lugar el "ingreso de una perturbación atmosférica, un frente frío que va a dar lugar a lluvias y tormentas". En Montevideo las lluvias comenzarán "a última hora" y persistirán durante el sábado y la mañana del domingo, ya que "al mediodía comenzará a mejorar".