Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

El pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 28°C. Se esperan precipitaciones y tormentas aisladas.

El País
El País
28/03/2026, 19:11
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Vista de la Rambla de Punta Gorda con transito y nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Punta Gorda con transito y nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 29 de marzo de 2026 se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 34°C en el territorio nacional.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso, con períodos de algo nuboso. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 34°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado de nieblas y neblinas, con tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.

Lluvias, tormentas y calor anómalo en Turismo: el pronóstico Inumet y meteorólogos para Uruguay

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia el final del día se prevé cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias, persistiendo las precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 32°C.

En el Centro-Sur, la mañana estará marcada por cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias y neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de entre 40 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 31°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, acompañado de precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias y neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 29°C.

Punta del Este.
Punta del Este.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias, persistiendo las precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima de 25°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de viento de entre 40 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 28°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Fuertes desvíos de temperatura en Uruguay: meteorólogos anuncian hasta 30° en Montevideo y 34° en el norte

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inumet

Te puede interesar