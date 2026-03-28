El pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 29 de marzo de 2026 se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 34°C en el territorio nacional.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso, con períodos de algo nuboso. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 34°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado de nieblas y neblinas, con tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia el final del día se prevé cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias, persistiendo las precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 32°C.

En el Centro-Sur, la mañana estará marcada por cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias y neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de entre 40 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 31°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, acompañado de precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias y neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 29°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias, persistiendo las precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima de 25°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con mejoras temporarias, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de viento de entre 40 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 28°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.