Convenio salarial de las empresas públicas incluye una partida especial de $7.000 por fuera del aumento ya pactado

Los trabajadores de las empresas públicas (con la excepción de Ancap que tiene un convenio propio) recibirán este mes y en febrero del año próximo una “partida especial por única vez” equivalente a $ 6.999 en este año. El convenio que el gobierno firmó en diciembre pasado con la Mesa Sindical Coordinadora de Entes estableció que este febrero se pague una partida especial equivalente al 0,3% del total del rubro 0 (sueldos) ejecutado en 2025 y del 0,4% en el mismo mes de 2027.

Jhony Saldivia, presidente del sindicato de UTE, explicó a El País que el convenio a dos años negociado estableció un ajuste anual para las empresas públicas de 4,5% anual que si bien supondrá una pequeña recuperación en términos reales, no compensa los años de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que recién en 2024 llegaron al nivel de 2020. Por ese motivo, se acordó esa partida a pagar solo en los meses de febrero. Los gremios de las empresas acordaron entre sí crear una bolsa común y definieron ese monto a distribuir sin tener en cuenta el escalafón de los trabajadores. Están excluidos los cargos políticos o de particular confianza y los becarios y pasantes. En el caso de UTE, los beneficiarios son 6.124 personas. La partida estará exonerada de aportes a la seguridad social.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez elevó un pedido de informes a la Oficina de Planeamiento al respecto y escribió en la red X: “¿ Cuánto cuesta esto? ¿ Cuál es la fundamentación para este regalo a un grupo de funcionarios públicos? ¿ Es el momento? Ya sabemos quiénes terminan pagando estas cuentas (la OSE subió 8,5% las tarifas...).”.. Gurméndez dijo a El País que “es una vergüenza porque es una regalo que se da sin ninguna contrapartida y no atado a ningún objetivo”. “No estaba presupuestado y es irritante”, dijo.