Conflicto en Conaprole: empresa aceptó la propuesta del gobierno pero con condiciones, ¿qué dijo?

Luego de la asamblea de productores (Asamblea de los 29) celebrada esta mañana, la empresa Conaprole aceptó la propuesta de acercamiento planteada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ante el conflicto desatado hace algunas semanas con motivo del cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución. "Conaprole manifestó su disposición a aceptar la propuesta recibida, en tanto se garanticen condiciones claras y sostenibles", señaló la empresa en un comunicado.

Por otra parte, el directorio de la cooperativa indicó en el comunicado: "El colectivo decidió solicitar al Poder Ejecutivo que asuma la responsabilidad que le compete en garantizar relaciones laborales sanas y justas para todos los actores de la cadena láctea vinculados a la cooperativa”.

La primera condición solicitada por Conaprole es la "plena paz laboral" con "ausencia total" de medidas sindicales. A partir de esto, la empresa sostiene que participará de los ámbitos de discusión mientras se respeten los regímenes de trabajo que "aseguren los volúmenes de producción necesarios para el normal abastecimiento de la demanda, sin afectar el precio de la leche al productor".

Asamblea de los 29, Conaprole. Foto: Leonardo Mainé.

La empresa también solicitó la "incorporación en la agenda de temas relevantes para todas las partes, como la zafra 2026–2027, evitando la reiteración de situaciones ocurridas durante la zafra 2025–2026 y promoviendo oportunidades genuinas de generación de empleo".

Autoridades del MTSS recibieron a la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) el pasado 18 de febrero en un ámbito en el que se redactó una propuesta por parte de la cartera para destrabar el conflicto entre la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la empresa. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, señaló que la propuesta es “más abarcativa” que el conflicto ya que se abordaron otros temas como el trabajo en el Complejo Industrial Montevideo (CIM).