Uruguay vs. Argelia en vivo: la Celeste y otra prueba de cara al Mundial con muchos hinchas expectantes en Turín

La selección de Uruguay vuelve a salir a escena en la fecha FIFA de marzo y lo hace enfrentando a la selección de Argelia desde la hora 15:30 de nuestro país en el Allianz Stadium de Turín, donde hay muchos hinchas celeste expectantes por este encuentro.

Luego de lo que fue la presentación del viernes en Wembley con el agónico empate con la selección de Inglaterra, el equipo de Marcelo Bielsa presentará algunos cambios en lo que será uno de los últimos exámenes previo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Seguí el minuto a minuto de Ovación desde Turín acá:

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Uruguay y Argelia!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que desde la hora 15:30 jugarán la selección de Uruguay y la selección de Argelia en el Allianz Stadium de Turín, donde nuestro enviado Nicolás Tucci nos cuenta de primera mano todo lo que está pasando en la previa al partido que contará con mucho público celeste.