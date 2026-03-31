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El País Ovación Fútbol

El futuro de Manuel Ugarte: el United dispuesto a venderlo y dos grandes de Italia atrás del uruguayo

El volante tiene contrato vigente con el Manchester hasta 2029, pero la búsqueda de minutos es clave en su salida del club inglés. Clubes de otros mercados también consultaron por él.

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Juan Pablo Romero
31/03/2026, 03:05
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Manuel Ugarte feliz con la selección uruguaya.
Manuel Ugarte feliz con la selección uruguaya.
Foto: Uruguay.

Tiene solo 24 años pero el París Saint Germain ya pagó 60 millones de euros por él, y tiempo después el Manchester United desembolsó 50 millones por su ficha. Manuel Ugarte es uno de los preferidos de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, pero también sin dudas que será una oportunidad de mercado en el próximo verano europeo, por la calidad que tiene y porque no continuará en el equipo inglés en búsqueda de minutos, algo que perdió con el actual entrenador del equipo (Michael Carrick) con el que solo entra un puñado de segundos por encuentro.

Ovación pudo confirmar que habrá emisarios de Juventus para ver al volante uruguayo en el Allianz Stadium de Turín este martes (Uruguay enfrenta a Argelia por la Fecha Fifa a partir de la hora 15:30), porque la Juve será uno de los equipos que irá fuerte por el exjugador de Fénix, sabiendo de la situación que vive en el United, un club que lo trató muy bien pero del que necesita salir buscando continuidad cuando todavía es un futbolista joven. Los ingleses están dispuestos a venderlo en el próximo período a pesar de que tiene contrato vigente hasta 2029.

Marco Ottolini, director deportivo de Juventus, estará viendo a Ugarte (según corroboró el medio Gazzetta dello Sport), pero Juventus no es el único equipo que quiere al uruguayo porque Napoli ya ha manifestado sus pretensiones para poder incorporarlo. El equipo donde juega Mathías Olivera y donde supo ser figura Edinson Cavani pujará por el mediocampista. Ugarte ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en Italia, así como también en la Liga Española; en mercados anteriores Atlético Madrid lo buscó así como también Aston Villa y Newcastle intentaron contratarlo a préstamo, aunque ambos clubes recibieron la negativa de los Diablos Rojos. Los Colchoneros aún no han insistido por el uruguayo pensando en el próximo mercado de transferencias, que será el más importante de Europa.

Galatasaray de Turquía y el fútbol árabe ya recibieron la negativa de Ugarte, ya que el jugador que es representado por el famoso empresario Jorge Mendes busca seguir jugando en una liga top, independientemente del dinero que haya arriba de la mesa.

Por otro lado, Manuel Ugarte pretende tener definido su futuro antes de que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, competencia en la que busca centrarse al 100% porque es muy grande la expectativa que le genera poder representar a su país en una competencia de esa envergadura.

Manuel Ugarte en la marca de Phil Foden en el partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley.
Manuel Ugarte en la marca de Phil Foden en el partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley.
Foto: EFE.
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