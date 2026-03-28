Uruguay se animó tarde, pero con Valverde asumiendo su rol rescató un empate ante Inglaterra en Wembley

La imagen del final deja dos conclusiones. Una de ellas es que Uruguay casi le gana a una Inglaterra que se puso en ventaja a solo 10 minutos del final. La otra es que la Celeste debe animarse más en ataque porque cuando lo hizo -más allá de que le costó durante gran parte del encuentro- forzó el penal que Ben White le cometió a Federico Viñas y que Federico Valverde cambió por gol.

En líneas generales, el partido de Uruguay no fue bueno. El equipo de Marcelo Bielsa volvió a sentirse dominado desde la posesión y más allá de que la selección inglesa no generó grandes chances de gol sobre el arco de Fernando Muslera, siempre pareció estar más cerca del gol que la Celeste.

En la primera parte, lo más peligroso fueron dos zapatazos de Agustín Canobbio -de regreso más que satisfactorio a la selección- que de todas maneras se fueron por arriba, más allá de las buenas intenciones que tenían.

La lesión de Piquerez, que provocó que Mathías Olivera pase a jugar de lateral izquierdo, le quitó algo de salida por esa banda y por eso el juego se volcó por la otra banda en la que estaba Canobbio y en la que combinó bien con Valverde, las piezas más relevantes de la Celeste junto a un correcto partido de Ronald Araujo en la zaga.

El complemento en Wembley fue más de lo mismo porque Inglaterra tenía la pelota, Uruguay no lograba robarla -aunque en los primeros minutos buscó quitarle el esférico a los de Thomas Tuchel- y los minutos pasaron con pocas chances claras de ambos lados, salvo un cabezazo desviado de Dominic Calvert-Lewin luego de que lo perdieran en la marca.

Manuel Ugarte en la marca de Phil Foden en el partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley. Foto: EFE.

Otro centro desde la derecha terminó en el gol inglés. Un rebote que sorprendió a Muslera -que no pudo darle fuerza a su despeje- y una aparición solitaria de Ben White para el 1-0. Y ahí fantasmas de otros partidos que dijeron presente.

Pero el gol fue lo que reanimó -bastante tarde- a Uruguay. La Celeste adelantó líneas e hizo variantes -también tarde porque entraron cuatro jugadores (entre ellos Darwin Núñez y Juan Manuel Sanabria) a los 86’- y precisamente una pelota que bajó el carrilero provocó el penal que el Pajarito convirtió para poner el 1-1, solo unos minutos antes de que el propio jugador de Real Madrid tuviera un disparo dentro del área que justo fue detenido por la defensa inglesa.

Sabor dulce por lo hecho en los últimos minutos. Sabor amargo de que hubo que esperar recién a los últimos minutos para ver un Uruguay agresivo.