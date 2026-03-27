¡Sigan hablando! El llamativo festejo de Federico Valverde tras marcar el empate de Uruguay ante Inglaterra

El panorama no era nada bueno. La selección de Uruguay perdía y le costaba muchísimo avanzar la mitad de la cancha. Pero el fútbol tiene esas cosas. Una subida, una pelota que estaba en el área y White le cometió una infracción al delantero Federico Viñas. Por esto, el árbitro volvió a ver la acción en el VAR para pitar el penal.

Federico Valverde tomó la responsabilidad y lo ejecutó de gran forma para poner la pelota contra el palo derecho del arquero James Trafford, que no pudo hacer nada por lo bien dirigido que fue el remate. Gol y empate para la Celeste, aunque no quedó ahí porque el Pajarito tuvo un llamativo festejo.

¡GOOOL DE URUGUAY Y PEDIDO DE SILENCIO!



Fede Valverde no perdonó desde el punto penal y anotó el 1-1 ante Inglaterra.



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El futbolista del Real Madrid hizo el gesto de “sigan hablando” ante un Wembley que estaba repleto y llevó a la alocada celebración del grupo de hinchas uruguayos que fueron al mítico escenario del fútbol inglés.

Cuando se retomó el juego Uruguay tuvo la intención de poder ganarlo. Incluso contó con la pelota y le generó peligro a la selección locataria que terminó, prácticamente, pidiendo la hora.

Lo que se le viene a Uruguay

La selección de Uruguay sigue con su preparación de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que este martes 31 de marzo tendrá su segundo partido amistoso por esta doble fecha FIFA: será ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia, a partir de la hora 16:30.

Argelia, por su parte, viene de golear a Guatemala por 7-0 en el Luigi Ferraris en la ciudad de Génova, Italia. En ese sentido, el combinado africano también se prepara para la cita mundialista en la que integra el grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania.

La lista de convocados de Uruguay

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Defensores: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.