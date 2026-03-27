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El País Ovación Fútbol

Alarma celeste: Joaquín Piquerez tuvo que ser reemplazado tras una jugada desafortunada con Noni Madueke

El lateral del Palmeiras tuvo que dejar la cancha en el amanecer del partido, por una lesión en su tobillo derecho. José María Giménez ingresó en su lugar.

El País
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27/03/2026, 17:28
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La jugada en la que Noni Madueke lesionó a Joaquín Piquerez tras caer sobre su tobillo derecho en el Uruguay vs. Inglaterra.
La jugada en la que Noni Madueke lesionó a Joaquín Piquerez tras caer sobre su tobillo derecho en el Uruguay vs. Inglaterra.
Foto: AFP.

Joaquín Piquerez encendió las alarmas en Uruguay, al sufrir la caída de Noni Madueke sobre su tobillo derecho. El extremo del Arsenal impactó con el lateral de Palmeiras luego de lanzar un centro que fue bloqueado por el jugador uruguayo. En el amanecer del partido, tuvo que ser reemplazado por José María Giménez quien ingresó a la zaga central, y Mathías Olivera pasó a ocupar el lateral izquierdo.

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Piquerez había vuelto al equipo en el tramo final de la Eliminatoria tras recuperarse de una lesión en la rodilla, que lo tuvo seis meses y medio fuera de las canchas, y había vuelto a la titularidad, frente a Perú, el día que la Celeste obtuvo su clasificación al Mundial 2026, y luego en el amistoso que terminó con empate sin goles ante México.

En el lateral izquierdo, Bielsa tiene como opción a Matías Viña y Juan Manuel Sanabria. Además, en su club Maximiliano Araújo ha jugado gran parte de la temporada, en dicha posición.

Joaquín Piquerez se retiró lesionado, tras una jugada desafortunada con Noni Madueke
Joaquín Piquerez se retiró lesionado, tras una jugada desafortunada con Noni Madueke.
Foto: AFP.

El inicio del partido inclinó la cancha sobre el arco de Fernando Muslera, incomodando la selección británica desde su alta presión, pero sin generar peligro. El equipo de Marcelo Bielsa tuvo una situación con un tiro a distancia de Agustín Canobbio que se fue muy por encima del arco defendido por James Trafford. Más allá de que la Celeste logró adelantar un poco más su juego, los ingleses tuvieron su momento de dominio durante el primer tiempo, pero ninguno pudo romper la paridad.

Uruguay jugará el segundo partido de la última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo el martes 31, jugando ante Argelia en Turín, mientras que Inglaterra volverá ese día ante Japón, nuevamente en Wembley.

Recordar que la Celeste integra el grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Por su parte, Inglaterra irá al L, junto a Croacia, Ghana y Panamá. Sudamericanos y británicos podrían volver a verse las caras en el Mundial, si Uruguay avanza como tercero.

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