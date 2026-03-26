Repechaje del Mundial 2026: Italia está a un partido de volver a la Copa del Mundo tras 12 años

El Repechaje Europeo para el Mundial 2026 definió a sus ocho finalistas, donde destacó la clasificación de Italia que superó a Irlanda del Norte 2-0, y ahora tendrá que ir a definir su pasaje frente a Bosnia y Herzegovina como visitante, que despachó a Gales.

La selección de Gennaro Gattuso logró abrir la cuenta en el amanecer del segundo tiempo, con gol de Sandro Tonalli, mientras que Moise Kean terminó redondeando el score a los 80'.

Ahora tendrá que ir a definir a Bosnia y Herzegovina, que logró clasificar agónicamente frente a Gales. Los británicos habían comenzado al frente con gol de Daniel James, pero el inoxidable Edin Džeko igualó en el final del partido. Los ex Yugoslavia habían comenzado a abajo en la tanda de penales, pero un lanzamiento desviado de Brennan Johnson y una tapada de Karl Darlow ante el remate de Neco Williams, revirtió la historia. Kerim Alajbegović anotó el quinto penal que terminó dándole el pasaje a su selección.

Suecia también se clasificó. La selección que cosechó apenas dos puntos en las Eliminatorias y que clasificó por su participación en la Nations League, derrotó 3-1 a Ucrania, en Valencia, con hat-trick de Viktor Gyökeres. Matviy Ponomarenko anotó el descuento en la hora.

En esa llave, Polonia será local en la final, al ganar de atrás el partido a Albania, por 2-1. El equipo capitaneado por Robert Lewandowski comenzó perdiendo con gol de Arbër Hoxha, pero una anotación del "9" del Barcelona igualó el juego, que terminaron ganando los polacos con un tiro a distancia de Piotr Zieliński.

Kosovo confirmó ser una de las grandes sorpresas de la Eliminatoria Europea. Derrotó como visitante y de atrás, a Eslovaquia, por 4-3. El país que fue parte de Checoslovaquia comenzó ganando en dos ocasiones, con goles de Martin Valjent y Lukáš Haraslín, pero los ex Yugoslavia igualaron por intermedio de Veldin Hodža y Fisnik Asllani. Florent Muslija lo revirtió con un golazo de tiro libre, mientras que Kreshnik Hajrizi terminó liquidando el juego. Los eslovacos descontaron en la hora por intermedio de David Strelec.

La selección kosovar ahora recibirá a Turquía, que en el partido que abrió la jornada, superó 1-0 a Rumania con gol de Ferdi Kadıoğlu, que llegó tras una asistencia deluxe de Arda Güler de media cancha.

Dinamarca avanzó, tras golear a Macedonia del Norte 4-0, en un juego en el que rompió la paridad en el segundo tiempo, donde anotó todos sus tantos. Mikkel Damsgaard, abrió la cuenta, Gustav Isaksen hizo el segundo y el tercero, mientras que Christian Nørgaard cerró la cuenta.

República Checa será local en la última llave, al superar por penales a Irlanda luego de igualar 2-2. Los checos comenzaron temprano 0-2 abajo con goles de Troy Parrott de penal, y un autogol de Matěj Kovář. Patrik Schick descontó rápido desde los 11 pasos, y en el final, Ladislav Krejčí mandó el juego al suplementario. En la tanda, Kovář contuvo los últimos dos remates, de Finn Azaz y Alan Browne, para revertir una serie que terminó definiendo Jan Kliment.

Las finales se jugarán el martes 31 de marzo, donde los cuatro vencedores clasificarán a la Copa del Mundo 2026.