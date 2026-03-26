Bolivia vs. Surinam en vivo: la Verde busca avanzar en el repechaje para soñar con acceder al Mundial 2026

La selección de Bolivia quiere hacer historia. Sabe que este jueves tiene su primer escollo para soñar con volver a una Copa del Mundo tras 32 años, ya que se enfrenta a Surinam, desde la hora 19:00, (Dsports y DGO) en el Estadio BBVA en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, por el repechaje para acceder al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cabe destacar que el ganador de este cruce entre la Verde y Surinam avanzará a la siguiente instancia en la que espera Irak, quien no jugó la fase previa por estar mejor ubicado en el ranking FIFA.

El duelo decisivo para saber quién avanzará a la Copa del Mundo se disputará el martes 31 de marzo. Asimismo, la selección de Irak pidió que se postergara el repechaje porque ha sido afectada por la guerra en Medio Oriente.

En la otra semifinal, Jamaica juega contra Nueva Caledonia, sorprendente candidato oceánico con una población de unos 297.000 habitantes, que no fue reconocido oficialmente por la FIFA hasta 2004 y cuya selección el puesto 150 en el ranking.

El entrenamiento de la selección de Nueva Caledonia. Foto: EFE.

Lo exótico de la eliminatoria no le quita trascendencia al partido, ni a la sede. Para Guadalajara es la oportunidad de demostrar que está preparada para acoger el Mundial, tras la ola de violencia que se produjo en el estado de Jalisco por la muerte de Nemesio Oseguera 'El Mencho´ capo del cartel de Jalisco Nueva Generación. Un test de seguridad en una sede por la que pasarán durante la Copa del Mundo México, Colombia, Uruguay y España, entre otros.

El ganador de esta semifinal, jugará el 31 contra la República Democrática del Congo, una selección que accedió a la repesca entre acusaciones de haber hecho 'vudú' para que los jugadores nigerianos fallasen en la decisiva tanda de penaltis del play-off africano.

Con información de EFE