La pregunta que descolocó a Varela y Piquerez en la conferencia de Uruguay: "No sé qué querés que responda..."

Guillermo Varela y Joaquín Piquerez encabezaron este jueves la conferencia de prensa de la selección de Uruguay en la antesala del amistoso ante Inglaterra por la fecha FIFA de marzo.

En este marco, hubo una pregunta que descolocó a los protagonistas: "Les quería preguntar una cosa muy especial, no sé si la conocen: el Panteón de los Olímpicos en el Cementerio del Buceo tiene cuatro planteles campeones del mundo en la misma tumba; es algo que no existe en ningún otro deporte ni país. Muchos uruguayos no lo saben, ¿qué les genera saber eso, que toda esta gente se puso de acuerdo para estar juntos para siempre? ¿En algún momento alguien sacó el tema? Porque tranquilamente Uruguay puede salir campeón. ¿Ustedes aceptarían potencialmente ir a esa tumba el día que no estén más, con todos los que han ganado tanto para Uruguay?", expresó un periodista.

Guillermo Varela en plena conferencia con Uruguay antes de enfrentar a Inglaterra en Wembley. Foto: HENRY NICHOLLS/AFP fotos.

El primero en tomar la palabra fue Varela: "No sé qué querés que responda, pero sí, ojalá...", dijo antes de ser interrumpido por el cronista, quien hizo énfasis en su inquietud: "¿Qué te genera saberlo?". Y el futbolista del Flamengo contestó: "No sabía, no sabía, pero sí, ojalá podamos ganar el Mundial y nos entierren ahí junto a ellos".

La repregunta no tardó en llegar: "¿Irías vos, le dirías a tu familia: 'Entiérrenme ahí'?". Y Varela contestó con convicción: "De cabeza, si ganamos el Mundial sí". Para cerrar intervino Joaquín Piquerez con humor: "Lo firmamos ahora, ja".