Joaquín Piquerez sobre el cruce ante Inglaterra: “Es un partido de peso y muy importante para la preparación”

“Estamos en un momento definitorio del proceso. Es de las últimas fecha FIFA antes del Mundial y es muy importante estar en la lista antes de la convocatoria definitiva”, expresó Joaquín Piquerez, lateral de la selección uruguaya, quien llega desde el fútbol brasileño con ritmo alto de competencia.

Uruguay tendrá dos pruebas exigentes en esta ventana internacional y el propio Piquerez lo subrayó: “Tenemos dos grandes rivales como Inglaterra y Argelia y esperemos estar a la altura para prepararnos de cara a lo que es el Mundial”.

Sobre el análisis de los adversarios, reconoció que hay mayor conocimiento del combinado europeo: “Hemos visto compactos, conocemos más a los jugadores de Inglaterra por los equipos en los que juegan. Siempre ha sido una selección muy fuerte, pero Argelia ha mejorado mucho en los últimos años”.

Joaquín Piquerez en el amistoso entre México y Uruguay en Torreón. Foto: @Uruguay.

El lateral también hizo autocrítica al recordar la última presentación del equipo: “Somos conscientes de la durísima derrota que tuvimos con Estados Unidos”. Sin embargo, destacó la fortaleza interna: “El grupo llega fuerte, junto y unido, y eso es lo más importante, más ahora que se viene algo tan grande como un Mundial”.

Uno de los momentos más especiales de la gira será jugar en el Estadio de Wembley, algo que ilusiona al jugador: “Nunca jugué en Wembley, siempre lo veía por televisión. Toda la mística y la historia que tiene ese estadio… va a ser un sueño poder jugar ahí y esperemos hacerlo de buena manera”.

Consultado por la actualidad de sus compañeros, respaldó a Darwin Núñez pese a su falta de minutos: “Es un gran profesional, está bien físicamente y entrena muy bien. Estamos seguros de que si le toca jugar lo hará de gran manera”. Además, elogió el nivel superlativo de Federico Valverde: “Es uno de los mejores del mundo. Hay que aprovecharlo porque su juego hace que el de los demás sea más fácil. Hoy es la gran figura y está con la flecha para arriba”.

Con la mira puesta en lo que viene, Piquerez no esquivó la ilusión: “Todo el mundo sueña con ser campeón. Por la calidad de jugadores que tenemos, el equipo trabaja para eso. Después se llegará hasta donde se pueda, porque es de las competencias más difíciles de disputar”.

Finalmente, puso en contexto la magnitud del duelo ante Inglaterra: “En el país donde nació el fútbol, en uno de los estadios más históricos del mundo y entre dos selecciones históricas. Es un partido de peso y muy importante para la preparación”.

Uruguay se enfrenta a una doble exigencia de alto nivel, en una instancia donde cada detalle cuenta y donde varios futbolistas, como Piquerez, buscan asegurarse un lugar en la gran cita del 2026.