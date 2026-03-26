Guillermo Varela: del "esperemos que Muslera pueda ir al Mundial" al "Valverde es de otro mundo"

Guillermo Varela, lateral de la selección uruguaya, habló en conferencia de prensa este jueves en la antesala del amistoso ante Inglaterra a disputarse este viernes desde las 16:45 horas en Wembley por la fecha FIFA de marzo. "Estamos muy bien preparados, jugar con Inglaterra mañana es una prueba enorme; Uruguay esta preparado para eso y para lo que va a ser el Mundial 2026", inició.

Luego, al ser consultado acerca de qué le genera la vuelta de Fernando Muslera a la Celeste después de cuatro años, respondió: "Con respecto a Nando, quien gana obviamente es Uruguay sabiendo la experiencia que tiene él, lo buen compañero que es y todo lo que puede sumar para el grupo más allá de la calidad que tiene como golero. Entonces nosotros también estamos muy contentos con la llegada de él y esperemos que también pueda ir al Mundial para que nos ayude con todas las experiencias que ha tenido en los mundiales anteriores".

Guillermo Varela celebra junto con Giorgian de Arrascaeta uno de los goles de Uruguay ante Perú. Foto: Darwin Borrelli | El País

Sobre la actualidad de su compañero Federico Valverde, el futbolista del Flamengo solo tuvo elogios: "Sabemos la calidad que tiene Fede, no es normal en la posición donde juega hacer tres goles es muy importante para el Real Madrid y es el capitán. Creo que se normaliza a Fede, pero es de otro mundo, siempre resalta por encima de todos esos jugadores, que son de otro nivel".