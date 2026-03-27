"Cerrar la fábrica": la confesión de Federico Valverde ante la llegada de su hija y su "último prime"

Federico Valverde, jugador del Real Madrid y de la selección de Uruguay, habló en la previa al partido que la Celeste jugará este viernes en Wembley desde la hora 16:45 frente a Inglaterra en el primer encuentro de la fecha FIFA de marzo para el equipo de Marcelo Bielsa.

Dueño de un presente soñado por cómo vienen siendo sus actuaciones en el conjunto Merengue, el Pajarito habló en entrevista con AUF TV y tras ser consultado por cómo se siente, respondió: “Muy bien. Feliz de cómo me están yendo las cosas a nivel personal, a nivel grupal. En mi club estamos en una buena dinámica, entonces vengo con muchas ganas, mucha ilusión y, como siempre, con mucho orgullo de vestir otra vez esta camiseta”.

Valverde, que espera su primera hija —tiene dos varones—, habló acerca de eso y dijo: “Estamos disfrutando, obviamente, como hemos disfrutado todos los embarazos con los otros dos niños. Es verdad que ahora se viene una nena y creo que ahora ya es el momento de ir cerrando la fábrica (risas). Pero estoy muy feliz. Va a ser todo muy nuevo para mí. Pero bueno, esperando, como te digo, como con los otros dos niños con mucha ilusión, muchas ganas. Aprender a convivir con una niña, hacerle las colitas en el pelo. Eso me va a costar una banda, pero estoy muy feliz de afrontar todo eso”.

En varias ocasiones, la esposa de Fede, Mina Bonino dijo que el nivel deportivo del uruguayo fue muy elevado cuando ella estuvo embarazada y el Pajarito contó: “Es verdad, es así. Me motiva mucho, pero ya está. Creo que esta va a ser mi último prime”.

Acerca de cuál es su posición, el futbolista de 27 años expresó: “Me gusta ayudar al equipo. A veces el equipo necesita un lateral, ahí voy a estar para ayudar al equipo. A veces necesita un extremo, ahí voy a estar yo. Me gusta siempre ayudar en lo que necesita mi compañero, lo que necesita el cuerpo técnico, estar a disposición. Y uno trabaja para que las cosas vayan bien cuando entramos al campo. Para eso trabajo en el día a día, descanso y me alimento bien para que las cosas vayan bien”.

Consultado por la velocidad que viene mostrando y la entrega que destacan sus compañeros del Real Madrid, Valverde manifestó: “Yo siento que soy rápido, sí. Pero me sorprendo también cuando veo las imágenes. Es verdad que siempre fui una persona rápida, un jugador rápido. Pero creo que también eso, con mis ganas, con mi motivación, la dinámica que tengo ahora, también aumenta a que esa velocidad que vaya mucho mejor. Vivo 24 horas para el fútbol, para poder estar bien, para dar lo mejor de mí en cada partido. Es verdad que a veces, después de tantos partidos acumulados, se nota un poco el cansancio, pero lo importante, como siempre digo, es estar ahí, con el equipo firme, con dolor, sin dolor, siempre viajar a donde sea, estar disponible, y que los compañeros vean el ejemplo que es uno. Eso me llena de orgullo”.

“Disfruto mucho, lo valoro muchísimo. Es verdad que hay veces que cuesta caer, como momentos que me tocó vivir con Uruguay debutando y metiendo un gol, como los que viví hace poco metiendo un hat-trick en un partido que jamás me imaginé que iba a marcar más de dos goles. Para mí es un momento único que a veces cuesta asimilar. Pero al final eso también me sirve a seguir trabajando mucho más, a seguir enfocado mucho más en el fútbol, que creo que es lo que me hace también estar a un buen nivel para llegar a la selección y poder dar una buena imagen también hacia mis compañeros”, agregó el ahora polifuncional uruguayo.

Ronald Araujo y Federico Valverde previo a un entrenamiento de la selección de Uruguay en Inglaterra. Foto: @Uruguay.

Los clásicos de Federico Valverde con Ronald Araujo y Josema Giménez

Federico Valverde habló de la relación con Ronald Araujo y José María Giménez, quienes juegan y son capitanes también Barcelona y Atlético de Madrid, respectivamente.

“Creo que somos ejemplos para muchos niños. En el Uruguay hay veces que se suele valorar poco porque capaz que no tenemos un buen rendimiento, por lo menos en lo personal, como tengo en mi club en la selección. Pero ojalá se llenen de uruguayos todos estos equipos, creo que hace bien a lo que es el país y a cómo vivimos el fútbol, cómo lo sentimos, con esa pasión. Nosotros hoy por hoy somos la imagen esa que la llevamos por todo el mundo. En el club es muy importante, es lindo, es bueno. Y siempre opino que se suele valorar mucho estas cosas cuando ya esos jugadores no están en esos equipos. Entonces creo que ahora tenemos que ser conscientes de los jugadores que tenemos, no solamente en estos tres equipos, sino en la Premier, en todos los sitios del mundo. Siempre hay un uruguayo dando lo mejor por ese equipo y por el país, para representarlo bien. Entonces hay que valorar mucho más todo”.

En ese sentido, el Pajarito hizo referencia a su especial relación con Josema Giménez desde que llegó a España y al viaje desde Madrid a Londres luego del derbi que ganó Real Madrid: “Tenemos una amistad muy grande. Siempre me ha cuidado desde que llegué a Madrid. Siempre ha estado ahí para ayudarme cuando yo estaba solo con mi mujer, con mi hijo, con mis papás. Él siempre fue una persona que acercó para que las cosas pudieran estar mucho mejor para mí, para que yo me sintiera mucho más cómodo. Y eso que estamos en diferentes equipos. Muy pocas veces suele pasar. Entonces yo siempre voy a estar muy agradecido a él y por cómo me trató él y su familia. Son personas excelentes y bueno, después del clásico fue un viaje tranquilo. Al final es un partido más que esta vez me tocó ganar a mí, gracias a Dios. Pero son partidos porque al final lo que importa después es ganar títulos”.

Federico Valverde en Londres con la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

La fecha FIFA de marzo y el desafío de Federico Valverde para el Mundial 2026

La selección uruguaya afronta una nueva fecha FIFA y de cara a los encuentros frente a Inglaterra y Argelia, Federico Valverde contó: “Son los últimos partidos de cara al Mundial para prepararnos bien, para conectarnos bien dentro del campo, estar juntos, estar unidos, saber el objetivo por el cual vamos a ir al Mundial y ya plasmarlo en estos dos partidos. Que los compañeros más nuevos y los que llevamos mucho más tiempo estemos cómodos dentro del campo y hagamos lo que quiera el entrenador y que nos vaya bien”.

Respecto a lo que significa jugar un nuevo Mundial después de la experiencia fallida en Qatar 2022, Federico Valverde cerró diciendo: “El fútbol lo bueno que tiene es que en un abrir y cerrar de ojos tenés otra revancha, tenés otros partidos para poder demostrar y cambiar toda esa imagen que uno dejó. Creo que las cosas fueron mal a nivel grupal y mucha gente se le agarró conmigo. Son cosas que suelen pasar, es normal, es parte del fútbol. Al final eso también me hizo crecer como persona, como futbolista, saber afrontar determinadas situaciones, seguir creciendo. Capaz que yo sentía que estaba en un buen momento y al final no era lo que necesitaba la selección en ese momento para que yo diera lo mejor de mí. Creo que hoy estoy en otra etapa, más maduro, y creo que va a ser un buen Mundial para todos”.