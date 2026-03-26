Brasil 1-2 Francia: mirá los golazos de Mbappé y Ekitike para ganar un amistoso de jerarquía previo al Mundial

Francia, que jugó con 10 futbolistas desde el minuto 54 por la roja a Dayot Upamecano, superó 2-1 a Brasil en un amistoso por la fecha FIFA de marzo en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. Fue un duelo de nivel para ambos combinados a tres meses del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Primer tiempo

Era un partidazo a tres meses de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se trataba de una prueba de fuego para estos dos combinados, que figuran como favoritos a quedarse con el máximo certamen del fútbol a nivel de selecciones.

El combinado que conduce técnicamente el italiano Carlo Ancelotti intentó presionar a su rival, mientras que el equipo galo tuvo más la pelota. Tras una salida en falso del finalista del Mundial de Qatar 2022, Gabriel Martinelli entró en contacto con el esférico y sacó un buen disparo de media distancia que pasó muy cerca del palo derecho del arquero Mike Maignan.

Francia tuvo la suya y se concretó por una buena recuperación de Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé le metió un estupendo pase a Kylian Mbappé para que se la picara al golero Ederson Moraes. Golazo del equipo europeo en el minuto 31.

Segundo tiempo

Hugo Ekitike celebra su gol en el partido entre Francia y Brasil. Foto: AFP.

Recién en el minuto 50 Brasil logró rematar por primera vez al arco galo. Fue gracias al delantero Luiz Henrique, pero el golero Maignan respondió de gran forma para mantener el cero en su arco.

A los 54 minutos Francia tuvo un golpazo porque se quedó con 10 jugadores. Wesley se iba al arco galo y lo cortó Dayot Upamecano. El árbitro Guido Gonzales, a instancias del VAR, le mostró la roja al defensor del Bayern Munich.

Parecía que se le iba a complicar la jornada al conjunto europeo, aunque salió rápido de contragolpe, condujo Michael Olise y metió un estupendo pase a Hugo Ekitike, quien pisó el área y se la picó de forma magistral a Ederson. Otro golazo de Francia.

Brasil consiguió un poco de oxígeno. Tras un tiro libre que ejecutó Danilo al área, Luiz

Henrique peleó la pelota y sacó un centro para que Bremer anotara el descuento del elenco que conduce técnicamente el italiano Carlo Ancelotti.

El otro partido que tendrá Brasil

Aún no se termina la actividad de la selección brasileña de cara a esta doble fecha FIFA de marzo, ya que el martes 31 de este mes jugará otro amistoso: será contra Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos, a partir de la hora 21:00.

Cómo sigue la actividad de Francia

La selección de Francia tendrá otro partido en esta fecha FIFA y lo jugará el domingo 29 de marzo contra Colombia en el en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos, desde la hora 16:00.