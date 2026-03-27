Valverde: "Después del gol sacamos esa garra y en vez de quedarnos conformes con el empate fuimos a ganar"

Federico Valverde anotó el empate ante Inglaterra sobre el final del partido, que le permitió a Uruguay irse de Wembley con un resultado optimista pensando en lo que se viene. El volante habló con la transmisión oficial, donde se mostró optimista con la ejecución del plan de juego y destacó las chances que generó el equipo-

"Hicimos un gran trabajo, sobre todo cuando estuvimos en la idea que quería Marcelo (Bielsa)", comenzó manifestando el jugador del Real Madrid. Fede destacó la maca "mano a mano" y contó que cuando la selección lo hizo, fue cuando mejor se sintió y tuvo "muchas ocasiones".

"Obviamente hay que seguir mejorando porque llevamos mucho tiempo sin jugar juntos" dijo respecto al rodaje del equipo, y agregó: "Yo llevo dos convocatorias sin poder estar con todos los compañeros, siempre hay algún lesionado".

Respecto a la idea de Bielsa, fue optimista: "Yo creo que el objetivo y la idea que quiere el entrenador hoy se plasmó durante muchos minutos, y todos los jugadores nos sentimos cómodos". "Después del gol, sacamos esa garra todos los jugadores y en vez de quedarnos conformes con el empate fuimos a ganar y tuvimos un par de chances más", dijo respecto al final del juego, donde Uruguay jugó sobre el arco de James Trafford.

Respecto al juego destacó la movilidad de la selección "detrás de los medios de ellos" que fue cuando mejor se sintió el equipo". Además destacó respecto a la primera mitad: "Cuando tuvimos esos mano a mano y recuperamos pelotas, tuvimos muchas chances que hoy no fueron goles, pero ojala que en el Mundial lo sean".

En la era Bielsa, Valverde se convirtió en el segundo máximo anotador, con cuatro goles, por detrás de los 10 que anotó Darwin Núñez. En la selección llegó a su noveno tanto, siendo su último el 20 de noviembre de 2024, ante Brasil de visitante.