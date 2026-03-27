El 1x1 de Uruguay tras el primer tiempo ante Inglaterra: de la eficacia de Araujo a los remates de Canobbio

La selección de Uruguay iguala 0-0 ante Inglaterra al término de los primeros 45 minutos en Wembley en el marco del primer amistoso por la fecha FIFA de marzo. Mirá el 1x1 de la Celeste.

Fernando Muslera

El arquero mostró solidez en cada intervención y a los 18 minutos tapó un remate peligroso de Dominic Solanke.

Guillermo Varela

Producto de la tenencia de pelota del rival, no pudo proyectarse en demasía por su sector, pero cumplió con los retrocesos mostrándose comprometido.

Ronald Araujo

Ronald Araujo ante la marca de Marcus Rashford en el Inglaterra vs. Uruguay. Foto: GLYN KIRK/AFP fotos.

Estuvo fino en los duelos individuales e incluso tuvo un gran cierre sobre Solanke evitando el remate y llevándose un duro golpe.

Mathías Olivera

El lateral aportó su habitual compromiso defensivo, aunque el trámite del encuentro le impidió pasar seguido al ataque.

Joaquín Piquerez

La jugada en la que Noni Madueke lesionó a Joaquín Piquerez tras caer sobre su tobillo derecho en el Uruguay vs. Inglaterra. Foto: AFP.

Tuvo un buen arranque del partido, pero a los 10 minutos debió retirarse lesionado después de que Madueke se cayera arriba de su tobillo derecho. Debió ser reemplazado por José María Giménez.

Federico Valverde

El capitán se posicionó en el eje con Giorgian de Arrascaeta y cumplió con varios quites claves para evitar contraataques del rival.

Manuel Ugarte

El volante se posicionó en el sector defensivo con la difícil tarea de darle equilibrio a su sector. Aportó recorrido y sacrificio.

Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta en el duelo con Harry Maguire durante el Uruguay vs. Inglaterra en Wembley. Foto: HENRY NICHOLLS/AFP fotos.

Fue importante a la hora de distribuir la pelota, aunque no tuvo su habitual desequlibrio en tres cuartos de cancha.

Agustín Canobbio

Hizo un desgaste físico importante a la hora de seguir a sus marcadores y colaborar en el retroceso. A los 26 minutos tuvo la mayor ocasión de peligro de La Celeste con un remate potente desde media distancia, aunque le faltó dirección.

En una de las últimas ocasiones del primer tiempo volvió a recibir en campo rival y avisó con un tiro que no tuvo la precisión deseada.

Rodrigo Aguirre

Tuvo un arduo duelo con los defensores rivales y fue importante en la jugada de peligro de Uruguay al bajarle la pelota a Canobbio para su posterior remate.

Maximiliano Araújo

Maximiliano Araújo ante Valentino Livramento en disputa de la pelota en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay. Foto: AFP.

Aportó compromiso defensivo, incluso con un cierre clave en el área chica. Pero no pudo proyectarse en ofensiva.