El 1x1 de Uruguay tras el primer tiempo ante Inglaterra: de la eficacia de Araujo a los remates de Canobbio
Los dirigidos por Marcelo Bielsa igualan 0-0 al término de los primeros 45 minutos en Wembley por el amistoso de la fecha FIFA de marzo.
La selección de Uruguay iguala 0-0 ante Inglaterra al término de los primeros 45 minutos en Wembley en el marco del primer amistoso por la fecha FIFA de marzo. Mirá el 1x1 de la Celeste.
Fernando Muslera
El arquero mostró solidez en cada intervención y a los 18 minutos tapó un remate peligroso de Dominic Solanke.
Guillermo Varela
Producto de la tenencia de pelota del rival, no pudo proyectarse en demasía por su sector, pero cumplió con los retrocesos mostrándose comprometido.
Ronald Araujo
Estuvo fino en los duelos individuales e incluso tuvo un gran cierre sobre Solanke evitando el remate y llevándose un duro golpe.
Mathías Olivera
El lateral aportó su habitual compromiso defensivo, aunque el trámite del encuentro le impidió pasar seguido al ataque.
Joaquín Piquerez
Tuvo un buen arranque del partido, pero a los 10 minutos debió retirarse lesionado después de que Madueke se cayera arriba de su tobillo derecho. Debió ser reemplazado por José María Giménez.
Federico Valverde
El capitán se posicionó en el eje con Giorgian de Arrascaeta y cumplió con varios quites claves para evitar contraataques del rival.
Manuel Ugarte
El volante se posicionó en el sector defensivo con la difícil tarea de darle equilibrio a su sector. Aportó recorrido y sacrificio.
Giorgian de Arrascaeta
Fue importante a la hora de distribuir la pelota, aunque no tuvo su habitual desequlibrio en tres cuartos de cancha.
Agustín Canobbio
Hizo un desgaste físico importante a la hora de seguir a sus marcadores y colaborar en el retroceso. A los 26 minutos tuvo la mayor ocasión de peligro de La Celeste con un remate potente desde media distancia, aunque le faltó dirección.
En una de las últimas ocasiones del primer tiempo volvió a recibir en campo rival y avisó con un tiro que no tuvo la precisión deseada.
Rodrigo Aguirre
Tuvo un arduo duelo con los defensores rivales y fue importante en la jugada de peligro de Uruguay al bajarle la pelota a Canobbio para su posterior remate.
Maximiliano Araújo
Aportó compromiso defensivo, incluso con un cierre clave en el área chica. Pero no pudo proyectarse en ofensiva.
-
Alarma celeste: Joaquín Piquerez tuvo que ser reemplazado tras una jugada desafortunada con Noni Madueke
La llamativa prohibición que anunció la AUF de cara al partido amistoso de Inglaterra vs Uruguay en Wembley
Inglaterra 1-0 Uruguay en vivo por fecha FIFA: a falta de 10 minutos, el equipo inglés se puso en ventaja
¿Encontraste un error?