La llamativa prohibición que anunció la AUF de cara al partido amistoso de Inglaterra vs Uruguay en Wembley

Este viernes la selección de Uruguay disputa un amistoso ante Inglaterra en el Wembley Stadium, a partir de la hora 16:45, que le servirá como prueba al entrenador Marcelo Bielsa de cara al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, en la antesala del juego la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció una singular prohibición.

Fue por medio de sus redes sociales que la AUF emitió un comunicado para aquellos hinchas que fueran a ver al elenco de Bielsa en el Wembley Stadium. “Recordamos que no estará permitido el ingreso de menores de 2 años al encuentro de hoy vs Inglaterra en Wembley”, detalló la casa madre del fútbol uruguayo.

ℹ️ Recordamos que no estará permitido el ingreso de menores de 2 años al encuentro de hoy vs Inglaterra en Wembley. https://t.co/hmlp0yrBYH — AUF (@AUFOficial) March 27, 2026

Cabe destacar que será a estadio lleno, ya que desde este martes se agotaron las entradas para este amistoso entre Inglaterra y Uruguay. Por lo tanto, habrá 90.000 espectadores para presenciar el duelo entre dos combinados campeones del mundo.

Por dónde ver el amistoso de Inglaterra vs. Uruguay

El encuentro frente a la selección inglesa se podrá ver en vivo este viernes a través de la página de YouTube de AUF TV. El acceso a Youtube Members será exclusivo para miembros suscriptos al canal. La AUF añadió que el pago de este servicio se renueva mensualmente, pero puede ser cancelado en cualquier momento por los usuarios.

Además, contará con la transmisión por cable de DSports, Nuevo Siglo, Flow, TCC, Montecable, Multiseñal y sus respectivas señales de streaming. A su vez, se podrá seguir por Canal 5 en televisión abierta.

El otro amistoso que tendrá Uruguay

La selección de Uruguay volverá a tener acción por esta doble fecha FIFA de marzo y será el martes 31 de ese mes cuando enfrente a Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia, a partir de la hora 16:30.

La vuelta de Fernando Muslera a la selección de Uruguay

Fernando Muslera en uno de los entrenamientos de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Esta es la penúltima doble fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, por lo tanto, Marcelo Bielsa tomó la resolución de convocar a un viejo conocido como Fernando Muslera. El campeón de la Copa América 2011 volvió a ser citado tras formar parte de la lista de 26 futbolistas del Mundial de Qatar 2022.

La lista de Bielsa para estos dos amistosos tuvo tres bajas importantes como la de Nahitan Nández, Rodrigo Zalazar y Rodrigo Bentancur. Los tres quedaron afuera por temas físicos para estos duelos, aunque es casi un hecho que estarán en la Copa del Mundo.

La lista de convocados para los amistosos ante Inglaterra y Argelia

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Defensores: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.