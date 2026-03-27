La emoción de Canobbio tras volver a la selección y la ilusión del Mundial: "Nos estamos preparando muy bien"

Agustín Canobbio tuvo su esperado retorno a la selección, con titularidad en Wembley, ante Inglaterra. El jugador del Fluminense, que no había sido citado desde la Copa América 2024, mostró un buen rendimiento y fue reemplazado en los minutos finales por Brian Rodríguez.

El extremo habló con Vamos Que Vamos (El Espectador) y dejó las sensaciones de su vuelta: "Lo disfruté como se podía. Bastante ansioso al principio las horas antes, por todo lo que representa mi vuelta a la selección. Estoy feliz".

"Me emociono todo. Fue un conjunto de cosas, el himno, la selección, mis compañeros. Fue todo con sensaciones muy a flor de piel", contó respecto a los sentimientos de su vuelta, y agregó: "Me prepare mentalmente, uno se prepara para estar a la altura".

Respecto a su titularidad dijo que "fue una linda noticia" y habló de las situaciones que tuvo en el partido: "Cuando termino el primer tiempo, la primera era abrir para Maxi (Araújo). Tomé la decisión de pegar porque me dieron el espacio y pude acomodarme para la derecha. La segunda no fue la ejecución que uno esperaba, pero ameritaba eso". "Se dio poder implementar mi característica, que es salir de atrás para adelante", contó respecto a su partido.

Del final del juego, donde Uruguay estuvo cerca del triunfo, manifestó que deja a los jugadores "bastante motivados". Además, respecto a las características del partido dijo que fue "trabado, que se friccionó y se luchó". "Tuvimos nuestras oportunidades y al final parecía que nos llevábamos el partido", expresó respecto a los últimos minutos y dijo con optimismo: "Eso sirve para toda la banda, y que la gente de Uruguay se continúe ilusionando". Por último expresó su ilusión, por una selección que viene "trabajando muy bien" para prepararse "para lo mas lindo de todo".

Para Canobbio fue el tercer partido como titular en la era Bielsa. Su debut había sido en el amistoso ante Cuba, mientras que su único partido oficial desde el arranque, fue ante Ecuador, donde hizo el único gol Celeste, en la caída en Quito, por 2-1.