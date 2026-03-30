Golpe durísimo: Joaquín Piquerez sufrió rotura de ligamentos, será operado y podría perderse el Mundial 2026

Malas noticias para la selección uruguaya. Se confirmó en las últimas horas que Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y eso lo podría dejar descartado para el Mundial 2026.

La lesión se produjo el pasado viernes 27 de marzo durante el amistoso frente a Inglaterra en el estadio de Wembley, en un partido que servía como preparación clave de cara a la cita mundialista. El lateral izquierdo debió abandonar el campo a los 11 minutos de comenzado el encuentro con molestias que encendieron las alarmas, y los estudios terminaron por confirmar el peor escenario.

PIQUEREZ SE DOBLÓ EL TOBILLO EN UN CRUCE CON MADUEKE Y TUVO QUE SALIR REEMPLAZADO



Se encienden las alarmas en la Selección Uruguaya.



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A través de sus redes oficiales, Palmeiras informó este lunes el parte médico definitivo: “Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra”.

El club brasileño también comunicó que el futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, paso previo a iniciar un proceso de recuperación. “En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR)”, agrega el comunicado.

Además, se confirmó que el seguimiento no será únicamente del club: el equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estará en permanente contacto para supervisar la evolución del jugador.

Se trata de una baja muy sensible para Uruguay, teniendo en cuenta que Piquerez se había consolidado como una de las principales opciones en el lateral izquierdo y llegaba en buen momento desde su club.

La jugada en la que Noni Madueke lesionó a Joaquín Piquerez tras caer sobre su tobillo derecho en el Uruguay vs. Inglaterra. Foto: AFP.

De esta manera, el cuerpo técnico deberá rearmar una zona clave del equipo a pocos meses del Mundial, mientras el futbolista inicia una recuperación que, por los plazos habituales de este tipo de lesiones, podría dejarlo sin participación en la Copa del Mundo.

La incógnita ahora se deposita en la decisión del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa pensando en la lista definitiva para el Mundial, teniendo en cuenta que tendrá un tiempo largo sin actividad mientras se recupera.