Unilever Uruguay presentó sus propuestas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En un evento realizado en el Estadio Centenario, las marcas Rexona y Axe dieron a conocer sus ediciones limitadas inspiradas en la pasión que despierta el fútbol, así como promociones que permitirán a los consumidores participar por viajes para vivir los partidos de Uruguay y el partido inaugural y acompañar a los hinchas durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

“En Unilever creemos que las marcas más relevantes son aquellas que logran conectar con lo que las personas viven y sienten en su día a día. En Uruguay, el fútbol es parte de la cultura y de la identidad del país, por lo que quisimos acompañar el momento de disfrute único con propuestas pensadas especialmente para los hinchas uruguayos. A través de marcas icónicas como Rexona y Axe buscamos escuchar a nuestros consumidores y acercarles productos y experiencias que celebren esa pasión”, señaló Nicolás Peyrous, responsable de marketing en Cuidado Personal de Unilever.

Rexona, el antitranspirante oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la Selección Uruguaya, lanzó por primera vez una edición limitada, icónica, de una de sus variedades más elegidas como el V8. Por su parte Axe, también sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, presentó sus nuevas fragancias White Vetiver, con un toque fresco, amaderado y verde y Marshmallow Smoke, que ofrece un aroma dulce, cálido y envolvente.

Ambas marcas también anunciaron promociones para que los consumidores puedan vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de distintas maneras. Rexona sorteará tres viajes que incluyen entradas, pasajes y estadías para que cada ganador junto con un acompañante pueda acompañar a Uruguay en los partidos de la fase de grupos, con experiencias exclusivas como “Caminá la cancha” en la previa del partido, para vivir una experiencia única como un jugador más, mientras que Axe sorteará un viaje para que el ganador junto con un acompañante viaje a México y viva el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una experiencia VIP, que incluye pasaje, hotel 5 estrellas, lugares preferenciales en el estadio y acceso a la Fan Zone de la marca.

Para participar de ambas promociones se deberá seguir lo indicado en las bases y condiciones de cada promoción. Se debe ingresar el código del pack de cada producto de la marca en sus respectivas webs: Rexona.com/uy y Axe.com/uy desde el 31 de marzo hasta el 10 de mayo del 2026. Las ediciones limitadas tienen doble chance de ganar.