Bielsa previo a Uruguay vs. Argelia: lo qué salió mal con Inglaterra y por qué Darwin Núñez no fue titular

Nicolás Tucci | Corresponsal en Turín

La selección uruguaya de fútbol se alista para su segundo amistoso en esta doble fecha FIFA. La Celeste, que viene de empatar 1-1 frente a Inglaterra en Wembley, enfrentará este martes desde las 15:30, hora uruguaya, a la selección de Argelia en Turín, Italia. En la previa, el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, comentó que hubo aspectos del partido ante los ingleses que no fueron cómo lo imaginó y

Al igual que Uruguay, Argelia también disputó un partido amistoso el pasado viernes y fue con goleada 7-0 ante Guatemala. Amine Gouiri, Riyad Mahrez, Achref Abada, Houssem Aouar, Farés Ghedjemis y Nadhir Benbouali convirtieron los goles de la selección dirigida por Vladimir Petković.

Marcelo Bielsa fue consultado acerca de si imagina ante Argelia un partido similar al de Inglaterra y el entrenador de la selección uruguaya aprovechó para aclarar que el partido ante los ingleses no fue como él se lo imaginó. “Nosotros no queríamos que el partido contra Inglaterra se jugara en nuestro campo, y sin embargo durante mucho tiempo se jugó en ese sector”.

🗣️ Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa, analizó el partido con Inglaterra y las intenciones para el duelo ante Argelia: “Dominar y jugar en campo rival”. pic.twitter.com/VUV7s2pta2 — OVACIÓN (@ovacionuy) March 30, 2026

En relación al próximo rival, Bielsa marcó diferencias en el estilo de juego pese a ciertas similitudes estructurales: “Son dos equipos europeos, porque tanto los jugadores de Argelia como los de Inglaterra juegan en Europa. Creo que los jugadores de Argelia son menos vertiginosos y con más pausa en servicio de su selección”.

Uruguay piensa en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, pero el entrenador de la Celeste evitó hacer pronósticos al respecto cuando fue consultado acerca de las aspiraciones de la Celeste. “En el fútbol no se puede imaginar ni predecir los resultados. Se pueden hacer hipótesis que tienen que ver con las intenciones, el deseo o la ilusión, pero no se puede anticipar resultados o posiciones. Predecir ubicaciones va en sentido contrario de lo que es el fútbol. Por supuesto que yo pienso que Uruguay tiene jugadores valiosos para competir y evolucionar dentro de la Copa del Mundo”.

Marcelo Bielsa también dedicó parte de la conferencia de prensa a hablar acerca de nombres propios de la selección uruguaya. A uno de los jugadores que se refirió fue a Nicolás de la Cruz, que se ganó un lugar en la convocatoria pese a tener pocos minutos en el Flamengo. “De La Cruz fue un jugador decisivo cuando jugó de titular. Cuando dejó de participar con frecuencia fue una pérdida importante. Cuando un jugador no juega con frecuencia hay que ser muy cuidadoso para administrar los momentos”.

🗣️ Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa: "De la Cruz fue un jugador decisivo cuando jugó como titular en Uruguay y que haya dejado de participar con frecuencia fue una pérdida importante". pic.twitter.com/RRaFMqOH7f — OVACIÓN (@ovacionuy) March 30, 2026

Además, Bielsa explicó la ausencia de Darwin Núñez en el equipo titular frente a Inglaterra. La situación del goleador tiene que ver también con la actualidad en su club. El artíguense fue separado del plantel del Al-Hilal para la Saudi Pro League luego de la llegada de Karim Benzema y solo quedó habilitado para jugar la AFC Champions League Elite. “Darwin Núñez no fue titular contra Inglaterra porque hace 50 días que no jugaba”, manifestó el entrenador de la selección uruguaya, que lo hizo ingresar en los minutos finales del partido ante los ingleses.

Uruguay se prepara así para un nuevo desafío en el Mundial, con la mirada puesta en ajustar su funcionamiento y seguir creciendo en la competencia.