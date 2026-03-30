Cuándo juega Bolivia con Irak por el repechaje para clasificar al Mundial 2026: día, hora y dónde ver

Restan seis selecciones para definir de forma completa los 48 clasificados al Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá y uno de los que se juega esa posibilidad es Bolivia que este martes se enfrenta a Irak en el marco del último partido del repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo.

La Verde asumirá este partido desde las 23:55 (hora de Uruguay) y contará con la transmisión de DSports, a través del cable, así como también de DGO, su señal de streaming.

Los dirigidos por Óscar Villegas se juegan la posibilidad de volver a la Copa del Mundo lo que no ocurre hace 32 años luego de disputar el Mundial 1994 que precisamente también se disputó en Estados Unidos y donde la selección del altiplano quedó eliminada en fase de grupos tras caer con Alemania (1-0) y España (3-1) y empatar con Corea del Sur (0-0).

Bolivia llegó a esta instancia luego de finalizar en la séptima posición de las Eliminatorias, lo que le otorgó un cupo en el repechaje que en esta ocasión constó de dos partidos. La Verde superó el primero de ellos eliminando a Surinam (representante de Concacaf) por 2-1 en el partido disputado en Monterrey y eso lo habilitó a medirse con Irak (representante de Asia).

El triunfo por los goles de Moises Paniagua y Miguel Terceros —más allá de que su rival se había adelantado por intermedio de Liam van Gelderen— lo dejó a 90 minutos (120 si hay alargue o un poco más si hay penales) de volver a disputar el certamen más importante de selecciones.

Cabe recordar que de clasificar integrará el Grupo I donde se enfrentará a dos selecciones europeas como Francia y Noruega y a una africana como Senegal.

Antes se enfrentan Jamaica y Congo

Otro de los representantes de Concacaf y el clasificado de África se miden por otro de los seis cupos (los otros cuatro son para Europa) que quedan para la Copa del Mundo de este año.

Desde las 18:00 (hora de Uruguay) será el turno de que Jamaica y Congo se midan en México buscando clasificar al Mundial lo que sería el retorno de los jamaiquinos luego de su única participación en 1998, mientras que sería la primera como República Democrática del Congo ya que en 1974 el país africano clasificó como Zaire.

Los Reggae Boyz fueron los que tuvieron que disputar la fase previa dejando por el camino a Nueva Caledonia (representante de Oceanía) al vencerlo por 1-0 gracias al tanto de Bailey Cadamarteri.