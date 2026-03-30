Giordano con Ovación: de "las 40 horas de traslado" que elimina Uruguay en el Mundial a "Bentancur va a llegar"

Nicolás Tucci - Especial para Ovación / Londres

Jorge Giordano es el actual Director de Selecciones Naciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a través de él pasan distintos factores de la Celeste. En un año de Mundial, el trabajo es mucho más arduo y claro está que no comenzará el 15 de junio cuando Uruguay debute ante Arabia Saudita en Miami, sino que también juega su papel en la planificación previa.

Los amistosos ante Inglaterra y Argelia, los beneficios de la concentración elegida de cara a la Copa del Mundo y la recuperación de Rodrigo Bentancur fueron algunos de los tópicos en este diálogo con Ovación desde Londres previo a partir a Turín para el amistoso de mañana como parte de la preparación para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

-¿Qué objetivos eran los que se tenía con esta gira por Europa y cuáles se cumplieron hasta el momento?

-Es un momento en el que nosotros necesitábamos de partidos importantes, de rivales mundialistas para medirnos faltando tan poco para el Mundial porque está a la vuelta de la esquina. Inglaterra y Argelia son dos rivales de fuste. Por suerte contra Inglaterra el equipo compitió de buena manera. Por momentos fuimos dominamos, por momentos dominamos, pero terminamos muy bien el partido.

-¿Qué evaluación hacés del primer amistoso contra Inglaterra?

-Nosotros identificamos un partido en el que Uruguay fue de menos a más y lo fue controlando. Si bien no tuvo demasiadas opciones, tampoco recibió demasiadas opciones. Nos pone en un lugar de competir de igual a igual y sacamos conclusiones muy positivas.

-¿Qué esperás ver de Argelia en el partido de mañana y qué aspectos del juego pone más a prueba Uruguay?

-Bueno, como en este partido anterior. Tratar de desarrollar la idea del cuerpo técnico. Los jugadores también están de acuerdo con esta idea y dijeron sentirse cómodos. A Argelia lo tenemos perfectamente identificado, no es un rival para nada menor. Es un equipo muy físico y debemos controlar mucho que no tengan campo abierto para correr.

José María Giménez disputa la pelota ante Dominic Solanke en el partido entre Inglaterra y Uruguay. Foto: AFP.

-¿Qué balance hacés de este proceso mundialista?

-Nuestro balance es clasificar, y a mí particularmente me gusta de esta forma, sin usar cupos extra. Clasificar dentro de los parámetros en los que siempre se desarrolla la eliminatoria para nosotros es una buena clasificación. Esa clasificación tuvo puntos de rendimientos muy altos en primera instancia. Después bajamos ese rendimiento y volvimos a retomarlo sobre el final de la eliminatoria, no con el mismo nivel del primer período, pero sí lo retomamos y cerramos bien la eliminatoria. Es un balance positivo y equilibrado sobre las expectativas que teníamos. Durante el proceso, los jugadores por poco no fueron finalistas de la Copa América y elevaron mucho su rendimiento individual. Eso nos da motivos para pensar que haciendo la preparación que tiene diseñada el cuerpo técinco, vamos a hacer un buen mundial.

-¿Qué sería para vos que Uruguay consiga hacer un buen Mundial?

-Para nosotros es muy importante el primer partido porque marca mucho y te empieza a posicionar anímicamente en este tipo de competencias que es de un mes si llegamos a la final, pero muy corta en cuanto a la clasificación. Es muy importante ganar el primer partido para llegar en muy buen estado de ánimo a la instancia de eliminación directa. Por nuestra idiosincrsia, siempre hemos ido de menos a más en casi todas los torneos que jugamos. Esa es la idea, ir de menos a más, pasar la zona de grupos e ir partido a partido.

-¿Los jugadores polifuncionales tienen ventajas a la hora de ser considerados por el cuerpo técnico en la nómina final de la Copa del Mundo?

-Evidentemente si. La polifuncionalidad es un elemento importante porque en el mismo partido pueden ejercer diferentes roles. Nosotros tenemos varios futbolistas que se desempeñan en más de una función y está comprobado que lo hacen bien. Eso nos da más tranquilidad a la hora de la conformación del plantel.

-¿Cómo es la planificación de toda la logística de cara a lo que será el próximo Mundial?

-La logística con respecto al Mundial anterior cambia mucho. Lo de Qatar fue muy cómodo porque no había que tomar vuelos y estábamos todo el tiempo en el mismo hotel. Evidentemente ahora hay más selecciones y otra logística con la organización entre tres países. Lo que dificulta más para la parte deportiva son los viajes. Creo que encontramos un buen lugar, en donde vamos a ahorrar muchas horas en traslados a los entrenamientos. Van a ser casi 40 horas que vamos a eliminar en traslados a entrenamientos. Para los dos primeros partidos en Miami vamos a estar muy cerca.

Fairmont Mayakoba, el complejo donde se hospedará Uruguay durante el Mundial 2026. Foto: AFP.

-Durante las giras de la selección, aparte de la planificación de los entrenamientos, ¿qué otros factores se tienen en cuenta que los hinchas no ven?

-Es muy complejo viajar con una selección, hay que coordinar muchísimas cosas. Los futbolistas están es distintos países, compiten en diferentes días, llegan en momentos diferentes. Los transportes son muy complicados y hay que coordinarlo muy bien. También los itinerarios, negociar con los clubes esos itinerarios. En general, a final de temporada los clubes se ponen más celosos con los futbolistas por la cantidad de partidos que juegan. Desde el cuerpo técnico también hay mucho intercambio con los clubes, incluso en la época que los jugadores no están con nosotros el protocolo de trabajo se intercambia con los clubes. Hay mucho trabajo por detrás que no tiene visibilidad, pero es muy importante porque queremos que los jugadores lleguen con los menores inconvenientes posibles para competir, y en eso hay una cantidad grande de gente por detrás.

-¿Cómo se mira la realidad geopolítica de Estados Unidos de cara a toda esta planificación en la previa de un torneo tan importante como el Mundial?

-Si bien desde la parte deportiva no tomamos tanto reparo sobre eso, a nosotros nos corresponde estar interiorizados. Sabemos que FIFA ha bajado un poco los decibeles a esto, pero evidentemente la seguridad se va a aumentar, los tiempos de entrada y salida de los estadios van a ser distintos y las normas van a ser distintas. Esa realidad existe y no se ve una salida rápida al tema. Creemos que no habrá problema, pero lo iremos viendo durante la competencia.

-¿Cómo está Rodrigo Bentancur? Hace meses que no juega después de su lesión, pero se espera que llegue bien para la Copa del Mundo...

-Estuvo algunos días con nosotros acá (en Londres, Inglaterra). Viene muy bien en su recuperación. Seguramente tenga tres o cuatro partidos antes de integrarse a la selección y creemos que va a llegar sin ningún problema. Además, es un futbolista que históricamente, después que vuelve de las lesiones, nunca tuvo problemas para mantener su nivel.