Con la tarde libre, Uruguay preparó el viaje a Italia donde enfrentará a Argelia que viene de golear 7-0

La selección uruguaya disfrutó este domingo de una tarde libre en el cierre de su estadía en Londres, una pausa breve en medio de esta gira europea que ha exigido concentración, ajustes tácticos y una nueva convivencia a muy pocos días de la Copa del Mundo.

Después del entrenamiento matutino, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, dio varias horas de descanso para que los futbolistas pudieran desconectar, caminar por la ciudad o recuperar energías en el hotel.

El plantel retomará la actividad el lunes, cuando por la tarde emprenda viaje rumbo a Turín, segunda escala de esta preparación internacional. Allí, en el corazón del Piamonte, Uruguay se enfrentará a Argelia en el estadio de la Juventus, otro escenario de primer nivel que servirá como termómetro competitivo antes de la cita mundialista que se avecina.

El cuerpo técnico valora especialmente este tipo de partidos: rivales de perfiles distintos, contextos exigentes y la posibilidad de seguir afinando sociedades en un equipo que combina jerarquía, juventud y ambición.

La delegación celeste se alojará en el J Hotel, el complejo que la propia Juventus utiliza para sus concentraciones y que se encuentra a escasos metros del estadio. La cercanía facilitará la logística y permitirá maximizar los tiempos de recuperación y análisis, un detalle que el staff considera clave en una gira con traslados cortos pero intensos.

Uruguay llegará a Turín con la intención de sostener la línea de trabajo mostrada en los últimos días: orden, agresividad en la presión y una búsqueda ofensiva cada vez más fluida. El duelo ante Argelia, más que un amistoso, será una nueva oportunidad para medir la madurez de un grupo que sigue construyendo identidad en territorio europeo.

Cabe recordar que para este partido no estará Joaquín Piquerez quien sufrió un esguince de tobillo que lo sacó del partido ante Inglaterra a los 10 minutos y que lo obligó a ser desafectado, al punto que llegó a Brasil para sumarse a las filas del Palmeiras, su equipo.

Los que sí esperan por la oportunidad de tener minutos son Santiago Bueno y Agustín Álvarez Martínez, los dos que quedaron afuera del banco de suplentes en el encuentro disputado en Wembley y que buscarán, al menos, formar parte de los relevos de Marcelo Bielsa.

Argelia viene de un contundente 7-0 ante Guatemala

La selección africana también se apronta para una Copa del Mundo exigente donde compartirá grupo con Argentina, Jordania y Austria y mientras espera por su estreno el próximo 16 de junio, disputa amistosos y antes de enfrentar a Uruguay goleó 7-0 a Guatemala.

En un encuentro de exhibición disputado en Génova, Italia, la selección argelina no tuvo piedad de los representantes de Concacaf a los que ya les ganaba 3-0 al término de la primera parte por los goles de Amine Gouiri, Riyad Mahrez y Achref Abada.

Para el complemento llegó el doblete de Gouiri y los tantos de de Houssem Aouar, Fares Ghedjemis y Ahmed Benbouali para poner cifras definitivas.