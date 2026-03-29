No jugó Real Madrid, pero Fede Valverde igual fue portada de un diario en España: qué dijeron del Pajarito

Pasó una semana desde el último partido del Real Madrid, fue la victoria 3-2 frente a Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu y Federico Valverde marcó un gol y fue una de las figuras aunque se fue expulsado a falta de poco más de 10 minutos para el final. Aunque el equipo Merengue lleva siete días sin jugar, este domingo el uruguayo fue portada de un diario en España, un día después de haber decretado el empate 1-1 entre Uruguay e Inglaterra en el amistoso entre ambas selecciones en Wembley.

La selección inglesa se había hecho de la pelota en gran parte del partido y parecía que se iba a quedar con el partido tras el gol de Ben White a los 81 minutos, pero la Celeste reaccionó y encontró una oportunidad con un penal sobre Federico Viñas, del propio White. Valverde, que había cedido la cinta de capitán a Josema Giménez tras su ingreso, se hizo cargo de la ejecución. Cambió por gol y salió festejando primero desafiante ante el público local y luego junto a los uruguayos que se acercaron al mítico estadio inglés. Fue el séptimo gol del Pajarito en los últimos seis partidos entre su club y la Celeste.

¡GOOOL DE URUGUAY Y PEDIDO DE SILENCIO!



Fede Valverde no perdonó desde el punto penal y anotó el 1-1 ante Inglaterra.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/bHvLDdDsVA — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 27, 2026

El momento del futbolista uruguayo de 27 años es inmejorable y quizás Marca tenga razón. “Estoy en mi prime”, tituló el diario español junto a una imagen de Federico Valverde, con la camiseta de entrenamiento de la selección uruguaya, sosteniendo dos fotos de cuando era jugador de Peñarol. El periodista Juan Castro viajó de España a Londres para conmemorar la primera entrevista de Marca con Federico Valverde, el 28 de marzo de 2016, cuando el uruguayo tenía 17 años y había debutado en Peñarol.

Federico Valverde, en la concentración de Uruguay, sostiene dos fotografías de su primer entrevista con Marca, cuando era jugador de Peñarol. Foto: Marca

El buen momento de Valverde no es solo deportivo, también familiar. Junto a su esposa, la argentina Mina Bonino, el uruguayo es padre de Benicio, nacido en 2020, y Bautista, que nació en 2023. Ambos están nuevamente en la dulce espera, esta vez será una niña y Bonino comparte la idea de que durante cada embarazo, el nivel futbolístico de su esposo mejora. “Es verdad, es así. Me motiva mucho este tercer hijo, pero ya está. Creo que éste va a ser mi último ‘prime’”, dijo el Pajarito a Marca.