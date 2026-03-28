De la goleada española al golpazo árabe: así le fue a los rivales de Uruguay en el Mundial en esta fecha FIFA

A menos de tres meses para el comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México, Canadá, las selecciones ultiman detalles para probar jugadores y llegar de la mejor forma para esa competencia. En ese listado están los adversarios de la selección de Uruguay en la fase de grupos, que tuvieron actividad y con suerte dispar.

España, candidata a quedarse con el grupo de Uruguay y a alzar la Copa del Mundo, no tuvo muchos problemas para quedarse con el triunfo, ya que doblegó a Serbia por 3-0 en el Estadio de la Cerámica.

Mikel Oyarzabal atraviesa un gran momento con la camiseta de la Furia Roja: convirtió dos goles ante el conjunto serbio para llegar a los 18 festejos en los últimos 31 partidos.

Abrió el marcador en el minuto 16 con el 1-0. Lo agrandó después, cerca del descanso, con un golazo. El decimoctavo suyo en la era del entrenador Luis de la Fuente, entre los 117 que marcó el combinado español desde que lo dirige el actual técnico de forma ininterrumpida, a lo largo de 38 partidos, con 31 victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Entre Víctor Muñoz y Ferrán Torres fabricaron el tercer gol, tras un gran taconazo de Torres que dejó solo a su compañero, quien disparó para vencer al golero balcánico.

Ahora lo próximo que tendrá España será el martes 31 de marzo cuando se mida ante Egipto, a partir de la hora 16:00, en el RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat, Barcelona).

Duro golpe para Arabia Saudita

La selección de Uruguay tiene en claro que su estreno en la Copa del Mundo será el 15 de junio cuando le toque enfrentar a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a partir de la hora 19:00 por la primera fecha del grupo H.

El combinado árabe tuvo actividad este viernes por la fecha FIFA, aunque sin un final feliz: cayó vapuleado por 4-0 frente a Egipto en el Alinma Stadium en la ciudad de Yeda.

El combinado visitante abrió el marcador en el minuto cuatro por medio de Islam Issa, en el 16 estiró la diferencia a través de Mahmoud Trézéguet y antes del descanso anotó Zizo (44). Ya en el complemento Omar Marmoush (56) estableció el 4-0 final.

Arabia Saudita volverá a tener acción el martes 31 de marzo cuando se mida frente a Serbia, a partir de la hora 13:00, en el estadio TSC Arena, ubicado en la ciudad de Bačka Topola, Serbia.

Cabo Verde, el único que no tuvo actividad

De las tres selecciones que forman parte del grupo de Uruguay en la Copa del Mundo, solo una no tuvo actividad y fue Cabo Verde. El combinado africano no disputó un amistoso este viernes por la fecha FIFA.

Lo que se le viene a Uruguay

Federico Valverde en el partido entre Inglaterra y Uruguay. Foto: EFE.

La selección de Uruguay sigue con su preparación de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que este martes 31 de marzo tendrá su segundo partido amistoso por esta doble fecha FIFA: será ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia, a partir de la hora 16:30.

Argelia, por su parte, viene de golear a Guatemala por 7-0 en el Luigi Ferraris en la ciudad de Génova, Italia. En ese sentido, el combinado africano también se prepara para la cita mundialista en la que integra el grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania.

El calendario de Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo

Marcelo Bielsa en el partido entre Inglaterra y Uruguay en Wembley. Foto: AFP.

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.