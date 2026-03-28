Fernando Muslera tras volver a la selección: lo que le dijo Bielsa y “las buenas sensaciones” ante Inglaterra

Hubo varios hechos a destacar en el 1-1 de la selección de Uruguay frente a Inglaterra en el Wembley Stadium: las ganas y el empuje final del equipo celeste que consiguió un gol agónico de Federico Valverde, de penal, y las vueltas como titulares de Agustín Canobbio y Fernando Muslera. El experimentado arquero de 39 años lo hizo luego de casi cuatro años y, para él, fueron “muchas sensaciones muy encontradas”.

En ese sentido, el futbolista de Estudiantes de La Plata ahondó en lo que sintió cuando volvió a ocupar los tres palos del arco de la Celeste: “Felicidad, agradecido a la gente que me ayudó a estar en esta forma y a ser tenido en cuenta”.

Con respecto al partido que se llevó a cabo en el mítico escenario del fútbol inglés, Muslera dijo lo siguiente: “Se hicieron bastante fuertes en las jugadas de pelota parada. Más allá del gol que fue una distracción por un entrevero, hicimos un buen partido. Buenas sensaciones para lo que se viene”.

Muslera confesó que el jueves se enteró que iba desde el vamos ante el conjunto inglés en Wembley: “Me enteré ayer que jugaba y no me lo esperaba, sabía que venía acá por rendimiento y me dijo Marcelo”.

Muslera y Sergio Rochet ya saben lo que es competir por el puesto entre ellos. El Chino fue el golero titular de la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022, mientras que el exfutbolista del Galatasaray esperaba en el banco.

Sobre su relación con Rochet, quien fue el arquero titular en gran parte de las Eliminatorias al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026, comentó esto en zona mixta: “Concentramos juntos, los dos hablamos, los dos queremos que pase lo de Qatar, que nos apoyemos. Manejó las Eliminatorias muy buen y donde jugó lesionado y que me hoy me toque es para ayudarlo a mejorar”.

Qué dijo Marcelo Bielsa sobre la vuelta de Fernando Muslera

Marcelo Bielsa en el partido entre Inglaterra y Uruguay en Wembley. Foto: AFP.

Uno de los grandes atractivos del amistoso entre dos selecciones campeones del mundo era ver si Fernando Muslera tenía la chance de jugar. Pues ocurrió. El último partido del golero con la Celeste había sido el 11 de junio de 2022 en la goleada 5-0 ante Panamá en el Estadio Centenario.

Marcelo Bielsa se refirió en la conferencia de presa a la inclusión como titulares de Agustín Canobbio y Fernando Muslera. El primero no jugaba con la Celeste desde la Copa América 2024, mientras que el experimentado arquero volvía a estar bajo los tres palos de Uruguay luego de cuatro años. "Canobbio y Muslera son opciones para la posición de arquero y extremo dentro del grupo de jugadores que participan", soslayó.

Lo que se le viene a Uruguay

Federico Valverde y Darwin Núñez celebran el gol de Uruguay en el amistoso ante Inglaterra en Wembley. Foto: AFP.

La selección de Uruguay continúa su camino para prepararse de la mejor forma de cara a su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El equipo que conduce técnicamente Marcelo Bielsa tiene un partido amistoso más en esta doble fecha FIFA de marzo y será el martes 31 de este mes ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia, a partir de la hora 16:30.

Argelia, por su parte, viene de golear a Guatemala por 7-0 en el Luigi Ferraris en la ciudad de Génova, Italia. En ese sentido, el combinado africano también se prepara para la cita mundialista en la que integra el grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania.