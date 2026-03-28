Tras su quebranto de salud, Luis Aguiar fue dado de alta y se le harán estudios para determinar qué le sucedió

A la noche de este viernes Luis Aguiar recibió el alta para poder irse a la casa de su hermano, Carlos, le confirmaron a Ovación fuentes de Rampla Juniors. El Canario había sufrido un quebranto de salud previo al comienzo de la práctica de ese día, por lo que lo atendieron y lo trasladaron a un hospital.

Desde el club picapiedra le informaron a Ovación que este lunes se le harán estudios a Aguiar, quien supo jugar con las camisetas de Peñarol y Nacional. Estos son con el propósito de saber bien qué le sucedió.

Aguiar, de larga carrera en el fútbol profesional, llegó este año al conjunto picapiedra para secundar al entrenador Carlos Aguiar, su hermano, con la meta de disputar la Primera División Amateur —mejor conocido como la C— y lograr el ascenso a la Segunda División Profesional.

De esta manera, antes que comenzara el entrenamiento del viernes, el Canario, que supo disputar la final de la Copa Libertadores de América en 2011 con Peñarol, padeció un quebranto de salud que debió ser atendido rápidamente. Es por esto que la práctica se suspendió y Aguiar fue internado.

"Se le realizó un electro y salió bien", le habían dicho a Ovación desde el club picapiedra sobre el estado de Aguiar tras su internación de este viernes.

La carrera del Canario Aguiar

Luis Aguiar comenzó su carrera en Liverpool para luego pasar por la Universidad de Concepción, Porto, Estrela, Coimbra, Braga, Dinamo Moscú, Peñarol, Sporting de Lisboa, San Lorenzo, Vitória, Alianza Lima, Nacional, Plaza Colonia, San Martín de Tucumán, Deportivo Maldonado y puso punto final a su etapa como futbolista profesional en Oriental de La Paz.

Rampla a la espera de Foster Gillett

Rampla Juniors vivió un 2025 de terror, ya que por primera vez en su historia bajó a la C y estuvo atormentado por las deudas que dejó la Sociedad Anónima Deportiva del empresario estadounidense Foster Gillett.

Bajo ese punto, el club arrastra varias deudas y aún espera que Gillett se ha cargo de eso para poder saldarlas para comenzar la temporada 2026 en la Primera División Amateur.

En esa línea, el club arrancó desde hace unos meses la preparación del plantel de cara a la campaña de este año con el objetivo puesto en volver a la Segunda División Profesional. Por esto, el Picapiedra contrató a Carlos Aguiar como su entrenador principal, que dentro de su cuerpo técnico tiene a su hermano, Luis.

Cabe destacar que esta no es la primera experiencia del Canario dentro de un cuerpo técnico, ya que también estuvo como asistente en Atenas de San Carlos desde el 31 de julio de 2024 hasta el 6 de enero de 2025.