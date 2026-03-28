Llegada de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026: ganó Pablo Bonilla del equipo Náutico

La tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 llegó este sábado a la siempre pintoresca rambla de Mercedes, donde levantó los brazos Pablo Bonilla del equipo Náutico.

La jornada de hoy conectó Paso de los Toros con la capital de Soriano en 180 kilómetros de carrera por por la Ruta 20 y el clima le puso un condimento más a la competencia.

La alerta naranja que anunció Inumet para los departamentos de Río Negro, Soriano y Durazno amenazó la continuidad de la etapa. A mitad de etapa, el pelotón debió atravesar la tormenta, pero finalmente se trató solo de una nube negra. Grande, pero pasajera.

Un grupo de 10 corredores se cortó adelante y llegó a sacar 5 minutos de diferencia respecto al pelotón, que comandó el porque no tuvo representación en la escapada principal.

Entre los nombres pesados del grupo de delantera se destacaron Pablo Bonilla del Náutico Boca del Cufré, Federico Clara del Punta del Este, y los argentinos Lisandro Bravo del Cerro Largo, Lucas Garay del Dolores Cycles y Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía.

