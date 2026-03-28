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El País Ovación Fútbol

Conocé qué árbitros dirigirán los debuts en la Copa Libertadores de Nacional en Chile y Peñarol en Colombia

El conjunto tricolor se medirá el miércoles 8 de abril ante Coquimbo Unido, a la hora 19:00,en tanto que el aurinegro visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá el jueves 9, a la hora 23:00.

El País
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28/03/2026, 12:14
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El trofeo de la Copa Libertadores en el sorteo de la fase de grupos.
El trofeo de la Copa Libertadores en el sorteo de la fase de grupos.
Foto: EFE.

Aún falta más de una semana para que comience a disputarse la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, la Conmebol ya designó los árbitros para la primera fecha de esa instancia que irá desde el martes 7 al jueves 9 de abril. Y ahí tendrán acción Nacional y Peñarol.

El conjunto tricolor debutará en el certamen más importante internacional que organiza la Conmebol a nivel de clubes el miércoles 8 de abril cuando visite a Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de la hora 19:00, (ESPN y Disney+) por la primera fecha del grupo B.

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En esa línea, la Conmebol designó al árbitro brasileño Raphael Claus y estará secundado por sus compatriotas Danilo Manis y Nailton Sousa. El cuarto será el brasileño Rafael Klein, mientras que el VAR estará a cargo de Rodolpho Toski y Rodrigo Nunes de Brasil.

Peñarol, por su parte, saldrá a escena el jueves 9 de abril cuando visite Bogotá, Colombia, para medirse con Independiente Santa Fe por la primera fecha del grupo E en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de la hora 23:00, (ESPN y Disney+).

Los árbitros serán venezolanos en el duelo del equipo que conduce Diego Aguirre ante el elenco colombiano. El juez principal será Jesús Valenzuela, lo acompañarán Jorge Urrego y Lubin Torrealba. El cuarto será Alejandro Velázquez y el VAR estará en manos de Juan Soto y Marco Suárez.

Por Copa Sudamericana

El trofeo de la Copa Sudamericana.
El trofeo de la Copa Sudamericana.
Foto: @Sudamericana.

Son tres los equipos uruguayos que dirán presente en la fase de grupos de la Copa Sudamericana: Montevideo City Torque, Boston River y Juventud de Las Piedras. El primero en debutar será el Satre el martes 7 de abril ante São Paulo por el grupo C en el Estadio Centenario, desde la hora 21:30.

Los jueces para ese choque serán argentinos y el principal se tratará de Leandro Rey. Lo secundarán los asistentes Cristian Navarro y Mariana de Almeida, mientras que el cuarto será Nazareno Arasa. El VAR lo dirigirá Nicolás Lamolina y Salome Di Iorio.

Al otro día será el turno del elenco que dirige Marcelo Méndez que va a recibir a Gremio de Porto Alegre en el Centenario, a partir de la hora 21:30, por la primera fecha del grupo F. El equipo arbitral será de Ecuador.

Augusto Aragón será el juez principal, los asistentes serán Christian Lescano y Ricardo Baren, mientras que el cuarto será Bryan Loayza. El VAR estará a cargo de Gabriel González y Byron Romero.

Por último, el pedrense recibe a Cienciano de Perú el jueves 9 de abril en el Estadio Centenario por la primera jornada del grupo B, desde la hora 19:00. Y el elenco arbitral será ecuatoriano.

Bryan Loayza será el encargado de impartir justicia deportiva, lo acompañarán Christian Lescano y Ricardo Baren. El cuarto será Augusto Aragón. El VAR estará a cargo de Gabriel González y Byron Romero.

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