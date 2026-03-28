El Estadio Campeón del Siglo cumple 10 años: repaso histórico, proyectos a futuro y qué festejos hará Peñarol

"La locomotora que pusimos a andar hace poco más de dos años, arribó a destino”. La frase de Juan Pedro Damiani del 28 de marzo de 2016 quedó grabada a fuego en la historia de Peñarol, que esa noche inauguró el Estadio Campeón del Siglo en medio de una gran fiesta que tuvo dos jornadas.

Hace 10 años, el club aurinegro cumplía un gran sueño que dejó de ser un viejo anhelo para transformarse definitivamente en una realidad que cambió la historia de la institución.

Es que el Campeón del Siglo no solo es una cancha con cuatro tribunas y un edificio de palcos, es un espacio de pertenencia de los socios e hinchas que lo disfrutan cada vez que juega el equipo, masticando bronca cuando no se gana o disfrutando de las alegrías con las victorias.

“Durante décadas los peñarolenses soñamos con nuestro estadio, el estadio de Peñarol, que como lo marca la historia, debía ser el mejor. Nos decían que era algo imposible y que estábamos prometiendo lo que no podíamos cumplir. Todo eso nos dio muchas más fuerzas, decidimos pensar en grande como nos enseña la historia del club”, dijo Damiani en otro pasaje de su discurso aquel 28 de marzo de 2016.

El Estadio Campeón del Siglo. Foto: @OficialCAP.

Triunfos históricos, derrotas que dolieron, partidos que quedarán en el recuerdo del mundo futbolero, noches de Copa Libertadores, tardes de Campeonato Uruguayo. La variedad es enorme así como la pasión del hincha cada vez que emprende camino a un escenario que aspira a seguir creciendo en el corto, mediano y largo plazo.

Y desde el ya lejano 9 de abril de 2016, día en el que se jugó el primer partido oficial en el escenario aurinegro con triunfo 2-1 frente a Danubio, el Carbonero ha disputado un total de 218 encuentros de carácter oficial entre torneos locales y copas internacionales con un saldo de 139 triunfos, 48 empates y 31 derrotas con 391 goles a favor y 163 en contra según datos de la web oficial 1891.uy.

En medio de una fecha especial, Peñarol —al menos por ahora— no tiene prevista una celebración este domingo en el juego ante Racing, pero sí el club dará a conocer una serie de actividades previstas para el mes de abril con importantes festejos dedicados al décimo aniversario de su escenario, un escenario que cambió la historia de la institución Mirasol porque no solo se trata hoy de una cancha, sino también de una gran infraestructura que se contruyó a su alrededor con la Ciudad Deportiva Néstor "Tito" Goncalves y la Casita de Juveniles, dos grandes proyectos que dejaron de ser un sueño para convertirse en una realidad que disfrutan las nuevas generaciones.

Mientras tanto, en la institución se mira hacia el futuro con varias obras que rodean al Campeón del Siglo y que entienden son fundamentales como la mejora de los accesos y la experiencia del hincha, un cerramiento exterior en los costados de las tribunas y otro gran sueño: techarlo.