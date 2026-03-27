Se aprobó el reparto de los ingresos por Derechos de TV: mirá cuánto recibirá cada equipo del fútbol uruguayo

En la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se levantó el cuarto intermedio del Consejo de Liga al que se había llegado el pasado lunes, los clubes llegaron a la sede y fueron quienes votaron por el reparto del dinero que ingresará por los nuevos derechos de TV del fútbol uruguayo. Lo importante para las instituciones es que —aunque no todas acompañaron la propuesta— se llegó a un acuerdo.

Luego de varios diálogos dentro de los propios clubes y entre instituciones e incluso después de diferentes propuestas —como la que se planteó de un reparto igualitario entre todos los clubes— se aprobó por mayoría que el 51% de los ingresos se repartirán entre 14 equipos de Primera División, el 30% será para Nacional y Peñarol y el otro 19% se lo repartirán los clubes de la Segunda División.

En materia de dinero, tuvo lugar la propuesta que se había discutido el pasado lunes y por lo tanto los equipos de la máxima categoría del fútbol uruguayo recibirán US$ 2 millones por año, menos Nacional y Peñarol que en este caso percibirán US$ 8.175.000 cada uno. En el caso de las instituciones de la Segunda División, los ingresos serán de US$ 730.000 para cada equipo por año. Los grandes, a su vez, tendrán para negociar de forma libre el merchandising.

Otro detalle a tener en cuenta es que si bien existía la chance de que el acuerdo sea por dos años y luego se vuelva a negociar, se definió que estos ingresos serán por los cuatro años que establecen los nuevos contratos de los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Cabe remarcar que más allá de que los ingresos totales se ubican en US$ 67 millones, distintos ítems como la producción, gastos administrativos y el resto de los torneos por fuera del profesionalismo lleva a que los clubes de Primera y Segunda División se tuvieran que repartir US$ 54.570.000.