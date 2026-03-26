Derechos de TV: Antel no respondió cuánto pagó a Tenfield por el fútbol uruguayo y lo declaró "confidencial"

La empresa estatal Antel resolvió declarar como confidencial la información vinculada al contrato que mantiene con Tenfield para la transmisión del fútbol uruguayo a través de la plataforma Antel TV.

El ente respondió a una serie de consultas realizadas por El País en el marco de un pedido de acceso a la información pública. La solicitud tenía el objetivo de conocer con mayor profundidad los términos del vínculo entre la compañía de telecomunicaciones y la empresa titular de derechos de televisación del fútbol uruguayo por streaming. No obstante, las preguntas formuladas no obtuvieron respuesta concreta.

En su respuesta formal, Antel se amparó en el artículo 10, literal I de la Ley N° 18.381, ley de acceso a la información pública, que establece qué tipo de información puede ser considerada confidencial y, por lo tanto, "quedar exceptuada del derecho de acceso a la información pública". En términos generales, refiere a "datos que fueron entregados al Estado bajo condición de reserva por parte de personas físicas o jurídicas", y "cuya divulgación podría afectar intereses privados legítimos, especialmente de carácter económico o comercial".

La norma detalla que se considerará confidencial, en primer lugar, aquella información que refiera al patrimonio de una persona, lo que incluye datos sobre bienes, ingresos o situación financiera. En segundo lugar, abarca hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que, de hacerse públicos, puedan resultar útiles para un competidor, lo que apunta directamente a proteger información sensible en términos de mercado, como estrategias comerciales, costos o contractuales. Finalmente, también incluye aquella información que esté expresamente protegida por una cláusula contractual de confidencialidad, es decir, cuando las partes acuerdan mantener en reserva determinados aspectos de un vínculo.

Usuario mirando Antel TV. Foto: Estefanía Leal / El País

La información que Antel declaró confidencial

El 27 de febrero, amparado en la Ley de Información Pública N° 18381, El País formuló cinco preguntas a la empresa estatal referidas a los derechos de transmisión del fútbol, básquetbol y carnaval uruguayo.

Las solicitudes fueron las siguientes:

1) Acceder a la cifra de cuánto dinero paga Antel a la empresa Tenfield para transmitir en su plataforma el fútbol uruguayo.

2) Cuánto pagó Antel a Tenfield para transmitir por esa vía el básquetbol y el carnaval.

3) Detalle de fecha de duración de los contratos.

4) Esquema de pagos de la empresa Antel con Tenfield.

5) Cantidad de suscriptores del servicio al momento del pedido de informes.

Micrófono de Tenfield. Foto Archivo El País.

Cómo y por dónde se pueden ver los partidos del fútbol uruguayo hoy?

Tras la firma de los nuevos contratos de televisación, los partidos de la Liga AUF Uruguaya se pueden ver a través de la señal de DSports y cables de Montevideo y el interior que llegaron a un acuerdo con el consorcio Torneos-Directv.

Por otra parte, los encuentros se transmiten vía streaming por Disney+ y Antel TV, pero también mediante la plataforma digital de las empresas de cableoperadores que hayan firmado con Tenfield.

En lo que respecta a la transmisión del fútbol uruguayo en el exterior, los encuentros de la Liga AUF Uruguaya se pueden ver a través de Antel TV.