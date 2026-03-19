“Es irresponsable” y "de mala fe": el duro editorial de Federico Buysan contra el presidente de Peñarol

El periodista Federico Buysan lanzó un durísimo editorial contra el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tras sus declaraciones públicas poniendo en duda la continuidad del consorcio DirecTV - Torneos que hoy explota los derechos del fútbol local para la TV cable.

Ruglio, justo en diálogo con DirecTV, deslizó incertidumbre sobre el futuro de esta alianza. “No sabemos si sigue o no”, afirmó, en referencia al vínculo contractual. Esa frase fue el detonante de la respuesta de Buysan, quien en su programa radial La mañana del fútbol (El Espectador Deportes) cuestionó fuertemente los dichos.

"Yo soy simplemente un empleado de Torneos", dijo el periodista que oficia como comentarista principal de las transmisiones. Buysan también enumeró sus otros trabajos en relación de dependencia con El Espectador Deportes y en Canal 12 para luego criticar al dirigente de Peñarol: "Me duele que no tenga ni siquiera la visión de darse cuenta de que puede jugar con el trabajo de mucha gente, incluso con el periodista que le hacía la nota, Darío Alberti", comentó en referencia al notero, también integrante de DirecTV.

Federico Buysan en El Espectador Deportes. Foto: Ignacio Sánchez.

“Es de una irresponsabilidad enorme como presidente de Peñarol”, sostuvo. El periodista insistió en que el consorcio cumplió con los pagos en tiempo y forma —“la primera empresa que giró el dinero como corresponde”—, por lo que consideró inapropiado instalar dudas sin hechos concretos. Acusó a Ruglio de "deslizar que la empresa se puede ir sin haber hablado con esa empresa y no tener ni idea de nada".

Uno de los puntos más sensibles del editorial fue la mención a la relación entre el club aurinegro y Tenfield, así como su propietario, Francisco "Paco" Casal. Buysan habló de una “dependencia” de la actual gestión de Ruglio hacia la empresa y cuestionó beneficios logísticos otorgados a sus equipos de trabajo en el estadio Campeón del Siglo.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en conferencia de prensa Foto: Archivo El País

En concreto, mencionó que cuando el comentarista y el resto del equipo de Torneos acude al estadio de Peñarol para hacer su trabajo de transmisión son ubicados en el "piso 6", un puesto de transmisión menos apropiado que los lugares reservados a Tenfield, habitualmente en "algún palco".

“Está perfecto si le dan beneficios, pero no dejes deslizar que una empresa se puede ir”, enfatizó, elevando el tono y acusando incluso “mala fe” en el planteo del dirigente.

Más allá del cruce puntual, el episodio refleja la puja estructural por los derechos de televisación del fútbol uruguayo, un terreno históricamente dominado por Tenfield y que recientemente sumó nuevos actores con la licitación promovida desde la Asociación Uruguaya de Fútbol.

"Hacé el duelo", le habló directamente a Ruglio. "Procesá el dolor internamente", dijo y añadió que no comprendía la resistencia de algunos dirigentes con el nuevo escenario luego de la licitación por el fútbol local que dividió los lotes y obtuvo cifras históricas por los derechos de TV.

Buysan pidió “soltar” y enfocarse en el crecimiento del fútbol. “Hay más trabajo para los periodistas, más plata para los clubes. El único que gana menos es Casal”, dijo y arriesgó: "Ni a Casal le debe doler tanto porque del otro lado del planeta. No necesita más guita. Ni él está tan dolido. Suelten muchachos", recomendó.