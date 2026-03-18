"Peñarol debería pagar alguna cometita", dijo Eduardo Ache y Ruglio respondió: "Quiere cazar algún despistado"

Los derechos de TV del fútbol uruguayo siguen generando polémica incluso al momento de cobrar la primera cuota del nuevo contrato, tras la licitación que llevó a cabo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) durante el año anterior.

En esta oportunidad hubo declaraciones cruzadas entre Eduardo Ache, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF en representación de Nacional, dijo que "Peñarol está cuidado" y que debería "pagar una cometita" a quienes lo cuidan. A lo que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, respondió que "está haciendo política para ver si caza a algún despistado".

"El que más cobró es Peñarol. $38.674.193 es lo que está depositado en el fideicomiso del BROU, casi un millón de dólares", dijo Ache en diálogo con Convocados (El Espectador Deportes).

Y acotó: "Está cuidado, está cuidado obviamente como todos los clubes, con lo que le toca cobrar. Nacional cobró menos porque tuvo que pagar alguna deuda".

En ese sentido, ironizó: "Entonces, yo a lo que lo invito y lo hago público. Porque yo era de los que pensaba que los que querían 25 (millones por los derechos de TV) cobraran menos. Por lo menos a quien lo cuida, le pague una cometita chiquita y se la destinamos a la obra social que quieran alrededor de Los Aromos".

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en conferencia de prensa Foto: Archivo El País

Ruglio: "Quiere cazar algún despistado"

"El Turco está haciendo política, a ver si agarra a algún despistado y queda como el defensor del fúbtol uruguayo, que vela por los intereses de Peñarol y Nacional a la par", dijo Ignacio Ruglio en diálogo con Ovación, al respecto de las declaraciones de Eduardo Ache.

"Es una falsedad lo que dijo —continuó—, o una verdad a medias: es cierto que Peñarol va a cobrar más dinero, pero porque entra limpio. En cambio Nacional va a sufrir descuentos por los préstamos que ha recibido de la AUF mediante el Fondo de Fortalecimiento. Peñarol no lo necesita porque el club está ordenado".

"Además, es mentira que Peñarol ya haya cobrado, acabo de hablar con Tesorería del club y me confirmaron que todavía no había entrado el pago", señaló el titular mirasol.

A entender de Ruglio, la AUF al igual que la Conmebol a nivel continental maneja el dinero y decide lo que cobra, las multas y todo. "Entonces tienen la sartén por el mango: te descuentan del dinero que cobrás por medio suyo", explicó.