Nueva sanción para Nacional por comportamiento de sus hinchas y ya son casi $800.000 por multas este año

Culminada la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, que pasó con triunfos de los dos cuadros grandes y filtró el pelotón de punteros que encabeza la tabla de posiciones, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió su clásico boletín de sanciones en el que se destacan dos multas: una para Nacional y otra para el Club Atlético Cerro, ambas por "responsabilidad objetiva" sobre el accionar de sus hinchas.

Es que tanto la hinchada tricolor como la albiceleste lucieron banderas que ya no están permitidas en las tribunas. En el caso de Nacional en las del Gran Parque Central, donde enfrentó a Wanderers y se logró imponer 2-0 con goles de Maxi Silvera y Tomás Verón Lupi; y en el caso de Cerro en su Estadio Luis Tróccoli, donde cayó frente a Progreso por 0-1, con gol de Fabricio Fernández para el Gaucho del Pantanoso.

Así las cosas, el club de La Blanqueada recibió una multa de 35 UR (unidades reajustables), lo que equivale a $ 66.904 (sesenta y seis mil novecientos cuatro pesos uruguayos) aproximadamente (UR a 1.911,53). Es exactamente la misma multa que recibió la fecha anterior por el mismo motivo.

Además, Nacional también fue sancionado económicamente por el comportamiento de sus hinchas en la cuarta fecha, cuando recibió a Peñarol en el Gran Parque Central para jugar otro clásico solo con público del equipo local. En esa oportunidad —por el uso de banderas, pirotecnia, proyectiles que lanzaron hacia la cancha y cánticos ofensivos y violentos— fueron 150 UR la multa que recibió el tricolor, que equivalen a unos $286.730.

La del clásico fue la tercera multa del año para el club albo, que antes había sido multado en su visita a Progreso en el Silvestre Landoni de Durazno por la tercera fecha con 15 UR ($28.673), y antes por el clásico de la Supercopa Uruguaya con 180 UR, que como fue en enero (UR a $1.851,83) corresponden a $333.329.

La Comisión Disciplinaria ya sancionó económicamente cinco veces a Nacional en lo que va del año (en siete partidos oficiales) y en total son $782.540 a pagar por multas.

Maxi Gómez y Gonzalo Freitas fueron sancionados con dos partidos por la Comisión Disciplinaria.



Nueva multa a Nacional por el tema de las banderas; en esta oportunidad de 35 UR. pic.twitter.com/jPJRlOOzl0 — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) March 17, 2026

Por otro lado, el club de Villa del Cerro fue mutado con 15 UR, lo que en este caso equivale a $ 28.673 (veintiocho mil seiscientos setenta y tres pesos uruguayos).

En total, entre las dos multas de la sexta fecha, la AUF cobrará más de $95.000, lo que corresponden a más de USD 2.000 (dos mil dólares americanos).