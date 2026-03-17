Un primer gol importante para Jadson Viera: así son sus números cuando sus equipos arrancaron ganando

Maximiliano Silvera hizo ver en la rueda de prensa, tras el triunfo ante Wanderers, un déficit de Nacional durante esta temporada: el del primer gol. “Es algo que no se nos venía dando, te permite manejar el encuentro con otra tranquilidad. El equipo se soltó un poco más, con más confianza”, manifestó el delantero, que desde su llegada, el tricolor había solo podido iniciar dos veces arriba, cuatro desde el arribo de Jadson Viera a la dirección técnica.

Siempre que el Bolso hizo el primer tanto con el exdefensor en el banco, no perdió, registrando tres triunfos (uno en alargue), y un empate (frente a Peñarol) en la primera final de la Liga AUF Uruguaya. Pero considerando su pasaje por Boston River, el brasileño registra un 80% de triunfos tras abrir la cuenta (36/45).

Además, en más de la mitad de los partidos (25), no recibió goles luego de comenzar ganando. Si bien en 16 ocasiones (36%) sus rivales llegaron a marcar la igualdad durante el partido, en siete de ellos se repuso y supo quedarse con los tres puntos.

Por su parte, solo perdió en cinco oportunidades (9%), siendo la última frente a Independiente, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el 6 de mayo de 2025, cuando cayó por 5-1 en el Estadio Centenario. De ahí en más, el entrenador registró 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota, luego de abrir el marcador (12 triunfos).

Por su parte, el único club que pudo sacarle puntos tras comenzar abajo, en más de una ocasión, fue su actual equipo, ante quien perdió en dos ocasiones, y que no pudo ganarle en los seis encuentros disputados.

En contrapartida, el Nacional de Jadson Viera aún no pudo dar vuelta un partido, las cuatro veces que comenzó perdiendo, donde registra dos empates (1-1 ante Defensor Sporting y Racing) y dos derrotas (1-0 vs. Peñarol y 3-1 con Juventud). Esto lo arrastra el equipo, que pudo revertir un marcador por última vez, el 20 de setiembre de 2025, ante Liverpool.

En su carrera, el brasileño no ganó un 86% de las veces que comenzó perdiendo (36/42), y en un 62% fue derrotado (26). Si bien en 19 ocasiones llegó a igualar (45%), en 17 (40%) sintió el golpe y no pudo ni siquiera anotar un gol. Pero a diferencia de su muy buena estadística cuando comienza al frente, cuando se dio lo contrario, al menos rescató un punto en el 38% de las veces.

La última vez que el DT pudo ganar de atrás, fue el 31 de agosto de 2025, cuando derrotó a Progreso 2-1, por el Torneo Clausura. De ahí en más, registra seis partidos en los que comenzó abajo, sin poder dar vuelta el encuentro (tres empates).

Sus víctimas favoritas tras anotar el primer gol, son River Plate y Wanderers, a quienes les ganó las cuatro veces que los enfrentó, tres abriendo el marcador. Ante Miramar Misiones también registra tres victorias luego de anotar el primer gol, e incluso le supo dar vuelta un partido, pero en las otras dos ocasiones que comenzó abajo, no pudo rescatar puntos.

Casualmente, su peor registro tras comenzar perdiendo es ante Peñarol. El Mirasol lo derrotó cuatro de las cinco veces que anotó el primer tanto, y la restante fue un empate 1-1.

Por su parte, a los que más le pudo rescatar puntos tras un resultado adverso, fueron a Racing y Progreso (un triunfo, un empate y dos derrotas). Contra Defensor Sporting también pudo sacarle puntos de atrás, en dos ocasiones, pero estas fueron dos igualdades (además cayó dos veces).