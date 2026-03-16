De casi convertir a que Neymar lo salvara: la primera titularidad de Christian Oliva en Santos y en un clásico

Christian Oliva disputó su segundo partido con la camiseta del Santos, aunque el pasado domingo fue la primera vez que lo hizo desde el vamos y fue en el empate 1-1 del Peixe con el Corinthians en el Estadio Urbano Caldeira, en una nueva edición del clásico paulista.

Le pasó de todo al exjugador de Nacional en su primer partido como titular con el equipo que tiene a Neymar Junior como una de sus grandes figuras, ya que a los 40 segundos estuvo cerca de convertir. Oliva se tuvo confianza y sacó un potente disparo desde afuera del área que pasó cerca del palo izquierdo del arquero Hugo de Souza Nogueira.

No fue lo único porque al tercer minuto de juego cometió una infracción y el árbitro Flavio Rodrigues De Souza amagó con amonestarlo, pero justo aparecieron Neymar y Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, para quitarle dramatismo a la situación y así el uruguayo de 29 años zafó de la amarilla.

Christian Oliva a la espera de que comience el partido entre Santos y Corinthians. Foto: Flickr / Santos.

Después de una buena contra, el neerlandés Memphis Depay rompió la paridad en el tanteador al marcar un golazo en el minuto 18. Mientras que el conjunto locatario igualó el trámite tres minutos más tarde por medio de Gabigol.

Oliva dejó el campo de juego en el minuto 78 de uno de los clásicos paulistas y en su lugar ingresó Gabriel Menino. Y con este empate Santos quedó en la posición 13 del Brasileirao con seis puntos gracias a una victoria, tres empates y dos derrotas.

Según los datos del partido entre Santos y Corinthians de SofaScore, Gabigol fue el mejor jugador del equipo locatario con 7.9 puntos (fue el autor del gol del empate) y en segundo puesto quedó Oliva con 7.0 puntos.

Cabe destacar que Oliva tuvo su estreno oficial en el conjunto paulista el pasado martes de 10 de marzo en el 2-2 contra Mirassol. En esa oportunidad el exjugador del Cagliari y del Valencia jugó los últimos 24 minutos del duelo que se llevó a cabo en el Estádio José Maria de Campos Maia.

El calendario del Santos

La actividad del Santos de Oliva no cesa, debido a que este miércoles vuelve a escena cuando reciba a Internacional de Porto Alegre por el Brasileirao, a partir de la hora 21:30. El Peixe acumula una racha de dos empates consecutivos que buscará cortar ante el Colorado de Sergio Rochet.

La semana de Santos no termina ahí porque el domingo visita al Cruzeiro en el Estadio Mineirão, desde la hora 16:00.