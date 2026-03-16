Danubio 2-0 Juventud en vivo por Torneo Apertura: Enzo Cabrera, tras una jugada entreverada, estiró la ventaja

Danubio recibe a Juventud de Las Piedras, desde la hora 17:00, en Jardines del Hipódromo por la sexta fecha del Torneo Apertura. El conjunto que dirige técnicamente el argentino Diego Monarriz viene de igualar 1-1 ante Peñarol en el Campeón del Siglo y buscará una victoria que lo deje a dos puntos de los tres líderes —Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol— del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Juventud, por su parte, llevó a cabo un buen papel en las fases previas de la Copa Libertadores, donde dejó en el camino a la Universidad Católica de Ecuador y el Guaraní Paraguay, aunque el sueño quedó trunco al caer frente a Deportivo Independiente Medellín (DIM). Al pasar las dos primeras fases y perder ante el conjunto colombiano, el pedrense accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Asimismo, el equipo que dirige el argentino Sebastián Méndez buscará sumar su segunda victoria en la Liga AUF Uruguaya 2026 tras lo que fue su buen triunfo ante Nacional por 3-1 en el Parque Artigas el domingo 8 de marzo.

Primer tiempo

Renzo Rabino ante la marca de Enzo Cabrera en el partido entre Danubio y Juventud. Foto: @JuventudUy.

Un partido muy parejo en los primeros minutos, donde no se sacaban diferencias. Ante ese panorama, Gonzalo Gómez tomó una resolución para generar la primera situación de peligro: disparar de media distancia. Con firmeza y de zurda, disparó y la pelota pasó cerca del palo izquierdo del arquero Mauro Goicoechea.

Le costaba al local para poder lastimar a su rival. En ese sentido, apareció Nicolás Azambuja para marcar un golazo, ya que enganchó en el área para dejar en el suelo a Martín Cáceres y definir para poner la pelota contra el palo izquierdo de Sebastián Sosa.

Nicolás Azambuja en el partido entre Danubio y Juventud de Las Piedras. Foto: @DanubioFC.

El conujunto pedrense acarició el empate tras un buen centro de Renzo Rabino por el sector izquierdo para que Fernando Mimbacas ganara en las alturas y el esférico pasó muy cerca del arco de Goicoechea.

Maicol Ferreira gestó un buen pase largo para que Enzo Cabrera picara rumbo al arco de Juventud de Las Piedras. Sin embargo, en un entrevero de Ignacio Mujica y David Morosini, el balón le quedó servido al delantero para definir ante la salida de Sebastián Sosa.

Gómez volvió a hacer gala de su buena pegada, ya que ejecutó un tiro libre que obligó a una excelente atajada del guardameta Goicoechea para mandar el balón al tiro de esquina.

Danubio 2-0 Juventud de Las Piedras

Hora: 17:00.

Estadio: Jardines del Hipódromo.

Árbitros: Andrés Matonte.

Asistente: Horacio Ferreiro, Alberto Píriz.

Cuarto: Santiago Motta.

VAR: Andrés Cunha, Diego Dunajec.

Danubio: Mauro Goicoechea; Camilo Mayada; Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh, Lenadro Sosa; Sebastián Rodríguez, Iván Rossi, Mateo Peralta; Maicol Ferreira, Nicolás Azambuja, Enzo Cabrera. DT: Diego Monarriz.

Juventud: Sebastián Sosa; Ignacio Mujica, Martín Cáceres, David Morosini, Renzo Rabino; Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Gonzalo Gómez, Leonel Roldán, Alejo Cruz; Fernando Mimbacas. DT: Sebastián Méndez.

Gol: 25' Nicolás Azambuja (D), 36' Enzo Cabrera (D).

Amarillas: 5' David Morosini (J), 19 Ignacio Mujica (J), 41' Fernando Mimbacas (J), 44' Maicol Ferreira (D).