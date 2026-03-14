Jadson Viera ganó tiempo, cambió los silbidos por aplausos y dio un paso más tras los dichos de Vairo y Perchman

Nacional necesitaba un triunfo así, precisaba ganar y hacerlo con autoridad como lo hizo anoche contra un tímido Wanderers en un partido que tuvo tres rojas y que contó de un tramo final que sobró porque el partido ya estaba completamente liquidado. Fue 2-0 por los goles de Maximiliano Silvera (el primero en el tricolor) y de Tomás Verón Lupi, que entró en el complemento.

Maximiliano Silvera festeja su primer gol con la camiseta de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Desde el comienzo fue superior Nacional, que a los 6’ ya había estrellado una pelota en el horizontal. Aprovechó la sobriedad que le dio Nicolás Lodeiro en el medio y el buen trabajo de Mauricio Vera y Luciano Boggio, que le dieron mucha más intensidad a un equipo que venía flojo en ese ítem. Enfrente estuvo un Wanderers plagado de errores, muy impreciso con la pelota y que estuvo lejos de ser ese equipo intenso que le había permitido ganarle bien a Cerro Largo y también a Central Español.

Pese a la superioridad del Bolso, el gol no llegaba y el murmullo se empezaba a apoderar de una parte de la hinchada sabiendo que, si no ganaba, Jadson Viera dejaría su cargo. Ese técnico que había recibido algún silbido tímido cuando fue presentado por la voz del GPC. Luciano Boggio tiró largo y mal un córner, y nuevamente unos tibios chiflidos de algunos fanáticos.

Wanderers intentó adelantar sus líneas y el pibe Tomás Viera (de buen partido) se jugó la vida y se tiró de cabeza para evitar una jugada peligrosa de Nicolás Freitas, el volante central Bohemio que fue el dueño de las siguientes dos incidencias clave del juego: un tiro lejano que se le metía a Luis Mejía y que desencadenó una estupenda intervención del panameño, y la roja que le mostró Leandro Lasso a instancias del VAR por una plancha contra Vera cuando estaban disputando la pelota. Parecían acomodarse las cosas para Nacional, pero también se quedó con 10 por la roja -también a través del VAR- de Maxi Gómez, que se perderá el partido con Defensor. Tuvo criterio el juez ante dos jugadas con tintes similares, más allá de que la del delantero fue después de haber rematado.

Maxi Silvera busca definir ante la mirada de Formiliano.

Si hay una jugada para elegir, determinante en el duelo, fue el gol en el final del primer tiempo, que nace de una mala decisión de Agustín Buffa (evitó una goleada) y de un grosero error de José Alberti; quiso girar de espaldas, le robaron la pelota, y después de mucho suspenso y un balón en el palo llegó el esperado gol de Maxi Silvera, que fue el mejor exponente que tuvo Nacional.

El segundo gol y la roja a Fabricio Formiliano terminaron de liquidar el partido, que contó de un muy buen ingreso de Juan Cruz De los Santos, recuperado de la lesión. “No importa la forma, hay que ganar”, insistieron Ricardo Vairo y Flavio Perchman en la previa, pero Jadson dio un paso más y logró que su equipo ganara con autoridad.

Agustín Buffa le saca el gol a Juan Cruz De los Santos, pero la jugada terminó con el tanto de Tomás Verón Lupi. Foto: Ignacio Sánchez.

Las tres rojas que sacó Leandro Lasso

A instancias del VAR, el árbitro de primera categoría Leandro Lasso le mostró la roja a Freitas a los 33’ por una fuerte plancha contra Vera que, a pesar de ser sin intención, tuvo una fuerza excesiva. Gómez también vio la roja a los 40’ por otra plancha y Formiliano en el complemento.