Jadson y su semana en Nacional: del "agradecer a jugadores, directivos y gente" a lo que buscó con los cambios

"Agradecer a los jugadores, directivos y la gente", así comenzó la conferencia de prensa Jadson Viera tras el 2-0 de Nacional ante Wanderers luego de vivir su peor semana como entrenador tricolor donde se puso en duda la continuidad en su cargo.

"Era un pequeño mal momento donde se generan muchas cosas; fue un aprendizaje puro, pero siempre estuve tranquilo con las cosas que hacía. No nos cambia mucho el resultado porque prefiero seguir trabajando sobre esa intensidad para seguir mejorando las cosas", detalló el director técnico del conjunto albo.

Le consultaron si su victoria frente al Bohemio fue la mejor versión de su equipo, y contestó: "No se si fue el mejor partido, pero me dejó conforme por todo. Fue un partido raro por la expulsión nuestra (Maxi Gómez). Pudimos hacer un gol más para liquidar el partido, pero vamos a seguir mejorando; tengo que encontrar el mejor nivel de todos".

El desahogo de Nico Lodeiro y de sus compañeros tras el 1-0 marcado por Maxi Silvera. Foto: Ignacio Sánchez.

Viera se refirió a los cambios que llevó a cabo en el once titular para el duelo de este viernes a la noche, comparándolo con el de la caída 3-1 ante Juventud de Las Piedras del pasado domingo. "No me estaba resultando tanto (el juego) por banda y busqué juego interno, por eso puse tres volantes por las transiciones. Después cuando quedamos en igualdad (por las rojas a Gonzalo Freitas y Gómez) quisimos mantener a los dos delanteros", instó.

El entrenador remarcó que en la semana tuvo una charla con el plantel de cara a las dos caídas en fila que había sumado —ante Peñarol y el elenco pedrense—. "Lo que tenía que decir era lo que había vivido como jugador (de Nacional) y auxiliar (del cuerpo técnico de Alexander Medina en el albo) y que no iba a buscar culpables. Además, les dije que había que aprovechar las enseñanzas de la temporada pasada y estuvieron muy tranquilos", soslayó.

Destacó el primer gol de Maximiliano Silvera con la camiseta de Nacional, ya que es "un jugador que se entrega un montón". "Lo tiene merecido y una lastima lo de Maxi (Gómez) lo de hoy" por la roja que recibió en el minuto 41 en el GPC.