Después de la victoria de Nacional ante Wanderers, así quedaron las tablas del Torneo Apertura y del Descenso

Nacional cumplió: doblegó 2-0 a Wanderers en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. De esta manera, el equipo que dirige técnicamente Jadson Viera cortó la racha de dos caídas en fila.

La historia en el escenario tricolor comenzó a solucionarse en el minuto 45+2 tras el primer gol de Maximiliano Silvera. Nicolás López reventó la pelota contra el travesaño y el delantero de 28 años aprovechó el rebote para estampar el 1-0.

Ni bien la pelota tocó el fondo de las redes, Silvera salió corriendo para celebrar su gol y, además, le dio un beso al escudo de la camiseta de Nacional. Gesto que despertó polémica, ya que viene de jugar los últimos dos años en Peñarol donde nunca besó el escudo.

Maximiliano Silvera festeja su primer gol con la camiseta de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

En ese sentido, el exjugador de Cerrito y Santos de Brasil dejó en claro su amor como hincha del club tricolor con su festejo en la noche de este viernes.

En el complemento apareció el argentino Tomás Verón Luppi para decretar el 2-0 final luego de una gran acción individual que llevó a cabo el lateral izquierdo Camilo Cándido.

La única mala para Nacional fue la roja que vio Maximiliano Gómez en el minuto 41. Por lo tanto, el centrodelantero no estará a la orden de Viera de cara al partido del próximo viernes ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini, desde la hora 21:30.

Nacional alcanzó a los líderes del Torneo Apertura (Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español, Peñarol y Liverpool) que suman 10 puntos, aunque estos deben jugar sus respectivos partidos por la sexta fecha. Wanderers, por su parte, obtuvo su segunda caída en la temporada y se hunde aún más en la tabla del descenso.

Tabla del Torneo Apertura

Tabla del Descenso

Así continúa la sexta fecha

SÁBADO 14

Cerro vs. Progreso

Estadio: Tróccoli

Hora: 10:00

Árbitros: Javier Burgos; Nicolás Tarán, Ernesto Hertwig; Kevin Fontes.

VAR: Yimmy Álvarez, Javier Irazoqui.

Boston River vs. Racing

Estadio: Campeones Olímpicos

Hora: 17:00

Árbitros: Andrés Martínez; Andrés Nievas, Pablo Álvarez; Lucas Andrade.

VAR: Diego Riveiro, Jonathan Fuentes.

Albion vs. Peñarol

Estadio: Centenario

Hora: 20:30

Árbitros: Bruno Sacarelo; Pablo Llarena, Daiana Fernández; Augusto Olmos.

VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.

DOMINGO 15

Central Español vs. Cerro Largo

Estadio: Parque Palermo

Hora: 10:00

Árbitros:Javier Feres; Agustín Berisso, Julián Pérez; Juan Cianni.

VAR: Daniel Fedorczuk, Daniel Rodríguez.

Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting

Estadio: Campus de Maldonado

Hora: 17:00

Árbitros: Leodán González; Héctor Bergaló, Juan Álvarez; Jonathan De León.

VAR: Jonathan Fuentes, Marcelo Alonso.

LUNES 16

Danubio vs. Juventud

Estadio: Jardines del Hipódromo

Hora: 17:00

Árbitros: Andrés Matonte; Horacio Ferreiro, Alberto Píriz; Santiago Motta.

VAR: Andrés Cunha, Diego Dunajec.

Liverpool vs. Montevideo City Torque

Estadio: Parque Viera.

Hora: 20:00

Árbitros: Mathías De Armas; Carlos Barreiro, Franco Mieres; Daniel Rodríguez.

VAR: Antonio García, Federico Piccardo.