Nacional vs. Wanderers en vivo por el Apertura: el tricolor busca un triunfo urgente en el Gran Parque Central

El Nacional de Jadson Viera busca un triunfo urgente este viernes al recibir a Wanderers desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Apertura. Después de dos derrotas consecutivas frente a Juventud de Las Piedras y Peñarol, el entrenador del tricolor había quedado en la cuerda floja hasta que fue ratificado en la reunión de directiva. Y hoy pretende que su equipo retorne a la senda triunfal con el apoyo de su gente.

El Bolso registra siete puntos de 15 posibles en lo que va del torneo y lo que más ha generado alerta en la interna es el funcionamiento colectivo.

Tras asumir en la recta final de la Liga AUF Uruguaya 2025 y lograr el objetivo de consagrarse, Viera tuvo la posibilidad de planificar la temporada 2026 y delinear su propio plantel con la llegada de varias incorporaciones.

Jadson Viera, entrenador de Nacional, se abraza con Nicolás Lodeiro tras coronarse campeón uruguayo. Foto: Estefanía Leal

Por ese motivo, en el club esperaban ver su idea de juego con claridad a esta altura del Apertura, pero aún conservan la expectativa en que pueda lograrlo desde ahora en más sabiendo que la temporada recién comienza. Con la necesidad de sumar sí o sí, Viera recurre a la experiencia de Nicolás Lodeiro, quien será titular por primera vez en el año.

Del otro lado se encuentra un Bohemio que inició la temporada con el gran objetivo de sostener la categoría y ya acumula ocho unidades en lo que va del Apertura. Desde el rendimiento colectivo viene dejando buenas señales, e incluso en la quinta fecha logró un empate de local ante Deportivo Maldonado, uno de los líderes de la competencia.

La nómina que eligió Mathías Corujo para visitar el Gran Parque Central

Wanderers, que viene de igualar 0-0 frente a Deportivo Maldonado en la jornada anterior, también dio a conocer quiénes son sus convocados para enfrentar al Bolso.

La lista de convocados de Jadson Viera para recibir al Bohemio

Jadson Viera, entrenador de Nacional, en plena Supercopa Uruguaya ante Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

El tricolor, que este viernes será anfitrión con un gran marco de público en el Gran Parque Central, dio a conocer la nómina de convocados para este compromiso ante el equipo de Mathías Corujo.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Nacional y Wanderers!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que desde la hora 20:00 protagonizarán Nacional y Juventud por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

