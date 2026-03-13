Su gran sueño: Agustín Gómez, de 12 años, clasificó al Mundial de Optimist y busca apoyo para ir a Marruecos

"El rumbo me espera", ese fue el mensaje que le llegó a Ovación para saber sobre el sueño de Agustín Gómez Boix, un adolescente de 12 años que busca lograr lo máximo para cualquier atleta: representar a su país en una competencia mundial. Y en este caso sería el Mundial de Optimist en Marruecos en junio de este año.

Desde los siete años que Agustín se metió de lleno en este deporte, pero eso vino de familia porque su padre, Horacio Gómez, ya navegaba y en la actualidad es el comodoro del Nautilus Yachting Club y además lo practica su hermano."A mi también me gustó y empecé", le confesó Agustín a Ovación.

A su vez, el adolescente añadió: "Me estoy preparando físicamente y también económicamente, vendiendo rifas y publicando cosas para que la gente lo vea y me pueda ayudar". Esto por los altos costos que conlleva la preparación de este deporte.

Agustín no es el único que clasificó a este Mundial de Optmist, ya que también lo hicieron otros cuatro atletas más que buscan representar a Uruguay: Clara Arhancet, Uma Beal, Milo Ferrari, Francisco Neira. Además, está como suplente Francisco Otero.

Agustín Gómez Boix.

El clasificatorio al Mundial de Optimist se llevó a cabo en dos etapas en Punta del Este. Una fue el pasado noviembre y la otra en febrero de este año.

"Van a tener una etapa de preparación con un entrenador argentino; ahora en marzo viajan a Argentina para hacer una preparación y después terminan toda la preparación en Uruguay", le comentó a Ovación el padre de Agustín, Horacio.

Agustín corre por el Nautilus Yachting Club y, según detalló Horacio, están las "redes para comunicarse y ver de qué forma pueden ayudar" para que el adolescente pueda cumplir semejante sueño. "El club está haciendo rifas, está apoyando mucha gente amiga, gente anónima, que hay que darle muchas gracias", remarcó.

"Todo es una sumatoria para llegar al Mundial que es el objetivo. La Asociacion Uruguaya de Optimist (Audo) también colabora en todo lo que puede", sostuvo.

Horacio, por último, recalcó: "No solo es el caso de Agustín, porque con su caso lo que hemos intentado es democratizar y poder llegar lo más tranquilos al Mundial. Porque a todos los chicos les pesa" desde le punto de vista económico.



