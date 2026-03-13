Manuel Ugarte: desde su "muy buena relación" con Bielsa, a un aspecto en el que es "único"

Manuel Ugarte habló en la previa a la fecha FIFA de marzo, donde empezó a palpitar el Mundial 2026. Analizó a los rivales, expresó su ilusión de llegar lejos en el torneo y además destacó aspectos de Marcelo Bielsa, donde resaltó un punto donde el DT es "único"

En una nota con DirecTV, el jugador del Manchester United destacó la "identidad" y lo que "siempre pregona" del entrenador, además de tener "muy buena relación", con él. Hizo énfasis también en el seguimiento de los jugadores, destacando que lo hace con "cada caso individual, al detalle". "Tiene absolutamente todo, me sorprende, yo creo que es único en ese sentido", resaltó el ex Fénix.

"TENGO MUY BUENA RELACIÓN CON BIELSA" 🇺🇾



⚽ Manuel Ugarte, en EXCLUSIVA con @askomartin, contó acerca del trabajo del entrenador de la Selección de Uruguay rumbo al #MundialEnDSPORTS. #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/RpgoS3qNN6 — DSPORTS (@DSports) March 13, 2026

Respecto a las aspiraciones de Uruguay en el Mundial, manifestó su deseo de querer ganarlo, pero confesó que le "encantaría" llegar a los cuartos o a las semifinales. "Eso sería un buen papel", concluyó. Además se refirió a los rivales, donde dijo que ante Arabia Saudita es "importantísimo ganar". "En el Mundial hoy en día, cualquiera le puede ganar a cualquiera", resaltó, además de hacer énfasis en el debut, que Ugarte lo considera "lo más importante". Pero además aclaró que: "si Uruguay está bien, podemos ganar cualquier partido, es ir por ese lado".

"SERÍA UN BUEN PAPEL LLEGAR A CUARTOS O SEMIS" 🏆



🇺🇾 El objetivo de Manuel Ugarte para la Selección de Uruguay en el #MundialEnDSPORTS.



💬 Aunque aclaró: "obviamente queremos ganar la Copa del Mundo".



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El volante también palpitó el cruce con Argentina a la que destacó sus "grandísimos jugadores y un gran técnico". "Ojalá que no nos encontremos, pero si nos toca, que gane Uruguay", declaró y posteriormente destacó el juego Celeste aquella noche en La Bombonera. Del cruce con Rodrigo De Paul dijo que "a veces en caliente hacés cosas que te arrepentís o no las pensás". "Soy una persona muy tranquila, no me gusta nada de eso", aclaró. Luego concluyó: "en un partido como Argentina y Uruguay, obviamente hay que respetar, pero también hacer sentir a tu selección".

"ARGENTINA ESTÁ MUY BIEN, TIENE GRANDÍSIMOS JUGADORES" 🇺🇾🇦🇷



⚽ Manuel Ugarte se retiró al presente de la Albiceleste de cara al #MundialEnDSPORTS en EXCLUSIVA con @askomartin



💥 Habló sobre un posible cruce en el certamen con Uruguay y la pica con Rodrigo De Paul en la… pic.twitter.com/8WeMkFVFtL — DSPORTS (@DSports) March 13, 2026

Ugarte se refirió a la camiseta de Uruguay como "historia" y confesó que lloró en su debut ante Bolivia, y destacó la presencia del maestro Tabárez.

¡LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN URUGUAYA ES...! 🇺🇾🤩



Manu Ugarte explicó lo que significa para él jugar con La Celeste.



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Para el amistoso con Estados Unidos también tuvo palabras. "Fue un cúmulo de cosas, no hicimos un buen partido. Lo positivo es que pasó ahora y lo podemos cambiar, tengo certeza que lo vamos a cambiar", declaró, además de destacar las ganas que tiene el uruguayo de que llegue el Mundial. "Lo bueno es que ahora tenemos un gran partido contra Inglaterra para cambiar la imagen", concluyó.

"ESPERO QUE LA DERROTA CONTRA ESTADOS UNIDOS NOS DESPIERTE" 🇺🇾



⚽ Manuel Ugarte analizó el momento que vive la Selección de Uruguay y remarcó la caída 5-1 contra el equipo norteamericano.



🎙️ El mediocampista de Manchester United, en EXCLUSIVA con @askomartin… pic.twitter.com/IwThDqbs0i — DSPORTS (@DSports) March 13, 2026

Por último se refirió a los Mundiales de la selección: "Por algo Uruguay tiene tanta historia, es increíble porque somos tan pocos. Crecés sabiendo la historia, porque el fútbol en Uruguay se respira, y más cuando juega la selección. Todos conocemos la historia y estamos orgullosos".