De las figuras a los que pierden pie: el presente de probables convocados de Uruguay para el Mundial en sus clubes

El próximo 7 de marzo faltarán nada más, y nada menos, que 100 días para el debut de Uruguay en el Mundial 2026 y por eso cómo se encuentra cada uno de los probables convocados es clave.

Luego de lesiones que lo marginaron, Sergio Rochet volvió a ser titular indiscutido en el Inter de Porto Alegre y es una buena noticia, distinto a lo que ocurre en estos momentos con Franco Israel que pasó de Sporting CP a Torino buscando minutos y si bien los tuvo en su arribo, una lesión en las costillas lo llevó a perder el puesto y no juega desde el 8 de diciembre de 2025 siendo suplente en los últimos 14 juegos.

Sergio Rochet con la selección de Uruguay en el Estadio Centenario. Foto: Darwin Borrelli

En el lateral derecho compiten Guillermo Varela y Nahitan Nández de muy buen presente. El del Flamengo es indiscutido por encima, incluso de Emerson, mientras que el del Al Qadsiah vive gran presente jugando -más de volante- y además sumando cinco goles y tres asistencias en 2026.

Nahitan Nández frente a Jefferson Savarino en el partido entre Uruguay y Venezuela por las Eliminatorias. Foto: Nicolás Pereyra.

La situación de los zagueros más experimentados es especial porque Ronald Araujo y José María Giménez cuentan con muy pocos minutos en Barcelona y Atlético de Madrid luego de la situación personal que pasó el riverense y el presente del de Toledo que lo tiene alternando en la zaga y que jugó 90’ en apenas tres de los últimos 15 partidos, lo que abrió la puerta incluso a cambiar de equipo a mitad de año por pasar a ser opción de recambio.

Haji Wright ante Ronald Araujo en el amistoso entre Estados Unidos y Uruguay en Tampa. Foto: AFP.

Luego está el caso de Mathías Olivera quien superó una etapa sin minutos para pasar a acumular actividad de a poco, mientras que Santiago Bueno es clave en Wolverhampton jugando 90’ en sus últimos 18 partidos.

Mathías Olivera frente a Andrés Cubas en el partido entre Paraguay y Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Foto: AFP.

En el lateral izquierdo están Matías Viña y Joaquín Piquerez. El de River Plate llegó al Millonario en busca de minutos que está teniendo, mientras que el de Palmeiras es un habitual en el Verdao.

Lucas Cepeda intenta escapar de Matías Viña durante el partido entre Chile y Uruguay por Eliminatorias. Foto: EFE.

El tridente del mediocampo de Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Manuel Ugarte también está en situaciones dispares porque el del Tottenham se operó en enero y en abril volvería a la actividad. El del Real Madrid sigue siendo pieza clave del Merengue, capitán indiscutido y autor de ocho asistencias y dos goles en 2026.

Por su parte, Ugarte perdió su lugar en Manchester United y desde que Michael Carrick es el DT jugó 30’ en tres partidos y en los otros tres fue suplente.

Manuel Ugarte durante el partido entre Uruguay y Perú por Eliminatorias. Foto: Darwin Borrelli.

Más adelante aparecen Giorgian de Arrascaeta y Rodrigo Zalazar, futbolistas que tienen en común ser habituales y con gran presente en Flamengo y Sporting Braga, mientras que Nicolás de la Cruz empezó a tener mayor rodaje en el Mengao.

Rodrigo Zalazar durante el partido entre Uruguay y Perú por Eliminatorias. Foto: Darwin Borrelli.

Maxi Araújo se perdió solo dos de los últimos 20 juegos del Sporting y ambos por sanciones ya que es un pilar por izquierda. La situación de Facundo Pellistri es la antítesis porque por lesiones jugó 320’ desde setiembre a la fecha, aunque entró en la lista de Panathinaikos para el partido de hoy por Europa League. Kike Olivera alterna en Bahía y Luciano Rodríguez es habitual en el Neom de Arabia Saudita.

Facundo Pellistri ante Thiago Almada en el partido entre Uruguay y Argentina por Eliminatorias. Foto: Darwin Borrelli.

Respecto a los referentes de área, sabida es la situación de Darwin Núñez que llegará al Mundial -como mucho- con cinco partidos más ya que solo jugará la Champions de Asia.

Rodrigo Aguirre pasó a Tigres en busca de más minutos y los consiguió, mientras que Federico Viñas acumula minutos, goles y experiencia como titular en el Oviedo.